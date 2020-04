I en melding 4. april skriver IAU- International Association of Ultrarunners: "Etter utviklingen av koronavirussituasjonen i Nederland, over hele Europa og globalt, er det med beklagelse at vi må informere om kanselleringen av IAU 100 km verdensmesterskap som etter planen skulle vært arrangert i Winschoten, Nederland 12. september 2020.



I meldingen går det også fram at IAU kongressen.som også skulle vært arrangert i Winchoten må utsetter. Her vil det komme ny dato for kongressen og valget.



Foreløpig var ingen norske løpere tatt ut til VM 100 kilometer. Foreløpig var bare Therese Falk kvalifisert, men hun skulle løpe EM 24-timers en uke senere. NM 100 km - som var en god kvalifiseringsmulighet for andre, er utsatt.

Det er også all grunn til å tro at EM 24-timers i nord-italienske Verona blir avlyst. Det skal etter planen arrangeres 19. september, men foreløpig har det ikke kommet meldinger om dette fra et helt nedstengt Italia. Seks norske løpere er tatt ut til dette mesterskapet, men har fått melding fra Ultraløpsutvalget om at de bør være forberedt på at dette kan bli avlyst.







For terrengultraløperne blir det heller ikke noe VM i 2020, men det var allerede bestemt før Koronasituasjonen oppsto. Dette har nok delvis sammenheng med opprettelsen av World Atletichs der både IAU og WMRA er med: World Mountain and Trail Running Championchips



Det siste av årets mesterskap på ultradistanse er VM50 km i Aqaba, Jordan 27. november. Her er det kanskje fortsatt en mulighet for at det kan arrangeres