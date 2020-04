I Kenya er det portforbud mellom klokka 19 om kvelden og 5 om morgenen. Wilson Kipsang var en av 20 personer som sist torsdag ble arrestert for å ha låst seg inne i en bar og drukket alkohol. Siden de hadde barrikadert seg, måtte politet bryte seg inn for å rydde opp. Kipsang er sjøl politimann, og det gjør ikke forseelsen noe mindre alvorlig. Blant de arresterte var også en lokalpolitiker ifølge den britiske avisa The Guardian.



Ifølge den kenyanske avisa Star skal Wilson Kipsang og ti av hans svirebrødre ha blitt idømt en bot på 5000 kenyanske shilling hver. Det tilsvarer ikke mer enn ca. 50 dollar, men verre var det nok at de ble idømt 14 dagers karantene i et statlig anlegg der de vil bli testa for Covid 19. Kipsang eide sjøl baren som ble brukt, og den skal nå ha blitt permanent stengt ned.



I januar ble Wilson Kipsang suspendert fra idretten for brudd på dopingbestemmelsene. Han skal ha brutt meldeplikten og/eller tuklet med dopingtestene. Den tidligere rekordholderen på maraton bedyret sin uskyld, og endelig dom er ennå ikke falt i saken.



Med den nylige arrestasjonen kan vi med et lite understatement si at 2020 har vært et dårlig år for mannen som har hele fem seire i World Marathon Majors-løp. I 2013 satte han verdensrekord med 2.03.23 i Berlin, og han er den eneste i verden som har løpt under 2.04 hele fire ganger. Wilson Kipsang er også den eneste som noen gang har slått Eliud Kipchoge på maraton i samløp.



