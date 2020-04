Kondis har laget oversikt over hvilke sykkelritt som var størst, i antall fullførende deltakere, i fjor.



Med 5988 deltakere på hoveddistansen i Birkebeinerrittet, så var dette landets desidert største ritt. I tillegg kom HalvBirken, UngdomsBirken og UltraBirken med rundt 360 deltakere hver. Styrkeprøven hadde, alle distanser medregnet, 3391 deltakere. På 3. plass kom Grenserittet med 2480, mens Nordsjørittet hadde 2330.



Stor reduksjon i antall deltakere

Om vi går fem år tilbake i tid, altså til 2014, så ser vi at deltakelsen i sykkelritt har hatt et voldsomt fall. I 2014 hadde nemlig Birkebeinerrittet hele 12580 deltakere på hoveddistansen, og i tillegg kom Fredagsbirken med 3248. Nordsjørittet hadde 8568 deltakere, mens Grenserittet hadde 6287. Styrkeprøven hadde den gang 5240 deltakere totalt på rittets mange ulike distanser og kan således sies å være det av de store rittene som har tapt minst.



Det positive får være at reduksjonen i antall deltakere har vært mindre de siste 2-3 årene enn tilfellet var årene i forveien.



De største sykkelrittene i 2019 i antall fullførende deltakere

1. Birkebeinerrittet 5988 2. Styrkeprøven 3391 * 3. Grenserittet 2480 * 4. Nordsjørittet 2330 * 5. Bergen – Voss 1219 * 6. Randsfjorden Rundt 1164 * 7. Enebakk Rundt 990 8. ColorLineTour 971 9. Tour de Tomtvatnet 799 * 10. Jotunheimen Rundt 619 * 11. Vestfold Rundt 595 * 12. Kongerittet 557 * 13. Valdresrittet 502 * 14. Terrengsykkelrittet 443 * 15. Midnattsolrittet 420 * 16. Nordmarka Rundt 386 17. Garborgriket Rundt 381 18. Farrisrunden 369 * 19. HalvBirken 368 20. UngdomsBirken 367 21. UltraBirken 342 22. Skjærgårdsrittet 332 23. Steinsvikrittet 284 * 24. Helterittet 264 * 25. Telemarkskanalrittet 248 * 26. Lysebotn-Bryne 205 *

* Inkludert alle distanser



Statistikken er ikke komplett. Vi vil gjerne ha melding dersom det er andre ritt som også skulle vært med på denne listen.