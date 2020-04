Deltakerne må løpe 6,7 km hver time, og de er i skrivende stund ferdig med sin 55. time med løping. Det vil si at de har gjort unna over 368 km.



Backyard Ultra foregår etter "last man standing"-prinsippet. Ca. 1500 løpere var med fra start for godt over to døgn siden, og nå er det to mann som kjemper om seieren. Radek Brunner løper på tredemølle heime i Tsjekkia, mens Micheal Wardian løper ute i ei kort løype rundt sitt eget hus i Virginia i USA. Der er det drøye 20 varmegrader og sol på dagtid, men atskillig kaldere når natta kommer. For Radek Brunner er nok monotonien ved å løpe på mølle det som sikkert er den største utfordringen.



De to gjenværende har altså vidt forskjellige omgivelser og utfordringer å hanskes med, men så langt har begge klart seg usedvanlig godt. Over 1500 løpere stilte til start, men mange løp bare én eller noen få etapper før de gav seg.



Med 6,7 km tilbakelagt hver time vil en løpe akkurat 100 miles per døgn, og etter hvert vil søvnmangel bli en av de store utfordringene i og med at hvilepausen mellom hver etappe gradvis blir kortere etter hvert som en blir mer og mer sliten. Resultatene og lengden må tas med en liten klype salt da det løpes med GPS-er som kan være unøyaktige og på tredemøller som ikke trenger å være riktig kalibrerte.



I motsetning til flere andre virtuelle løp er Quarantine Backyard Ultra koordinert tidsmessig slik at alle starter hver runde på likt. Men selve løpinga må de gjøre alene, og det oppfordres til å ha et minst mulig støtteapparat og publikum av hensyn til smittefaren.



Det går mot en spennende innspurt som fremdeles kan bli veldig langvarig. Den kan følges live herfra.





Micheal Wardian løper korte runder i nabolaget sitt. 45-åringen er en merittert ultraløper som har sølv fra VM 100 km og 2.17.49 som pers på maraton. (Foto: privat)





Live-sending fra Quarantine Backyard Ultra



Resultater



