Vi rapporterte i går om Quarantine Backyard Ultra der deltakerne må løpe 6,7 km hver time, og der bare to mann var igjen og kjempa om seieren. Da var 55 timers løping og drøye 368 km løping unnagjort, og det lå an til noe som kunne endt som en meget spennende om enn langdryg duell.



Slik gikk det ikke. Da den 63 etappen skulle starta, ble Radek Brunner stående i ro i nesten 2 minutter på mølla før han begynte å løpe, og arrangøren valgte å diskvalifisere han fordi reglene sier at du må begynne å løpe når startskuddet går hver hele time. Bakgrunnnen for regelen er at deltakerne ikke skal kunne gjøre unna 6,7 km i begynnelsen av én time og i slutten av neste time for dermed å få lagt inn en lengre hvile-/sovepause.



Nå var det ikke det imidlertid ikke noe som helst forsøk på å skaffe seg ekstra hvile fra Brunners side. Han var klar på mølla da etappen skulle starte, men hadde tydeligvis trøbbel med nettbrettet sitt slik at han ikke fikk med seg startsignalet. Dermed begynte han litt forsinka, og uforståelig for mange mente arrangøren at dette var en forseelse stor nok til å diskvalifisere Brunner og slik sette en stopper for den spennende duellen.



Brunners kommentar etter disken var som følger:



"Nettbrettet mitt var forsinka, og jeg venta på starten. For øvrig, hvis jeg sjekka Strava for å se bekreftelsen på Mike's løp, så starta ikke han heller hver runde akkurat på hver hele time. Er det ok?"



Radek Brunner er en erfaren ultraløper med 7.04 som pers på 100 km og 253 km på 24-timersløp. Han er 46 år og har de fire siste årene enten blitt nummer to eller tre i Spartathlon.



Både Brunner og Wardian fortsatte å løpe etter den seine starten til Brunner, men underveis fikk Wardian beskjed om at han hadde vunnet løpet. Dermed satte han opp farten og la inn en kilometer på under 4 blank. Den siste etappen på 6,76 km ble unnagjort på 31.05, noe som gir 4.36 i snittfart. Ikke så verst når en allerede har 422 486 km i beina.



Lazarus Lake som er grunnleggeren av konseptet Backyard Ultra, og som nå fulgte det fra karantenetilværelse i sitt eget hus, oppsummerte avgjørelsen slik på sin Facebook-side der diskusjonen går om det var en riktig avgjørelse:



"Kanskje i en verden der folk er helt sikre på å ha det rette svaret, er jeg den eneste som er glad for ikke å ha ansvaret i dag. Mike gjorde unna sin 63. time, og nå er han vinneren. Radek satt igjen med smaken av aske."



Også på det store amerikanske løpenettstedet, letsrun.com, går diskusjonen ivrig.



Vinneren fortalte i et Facebook-intervju etter løpet at det hadde vært en stor opplevelse og at kampen med Brunner gjorde at begge overgikk seg sjøl.



- Det var en ære å være med på noe som var større enn det jeg hadde forestilt meg, og jeg tror vi kunne holdt det gående mye lenger.





To skjeggkledte menn, Brunner øverst og Wardian nederst under en av pausene i løpet.





Micheal Wardian løp korte runder i nabolaget sitt. 45-åringen er en merittert ultraløper som har sølv fra VM 100 km og 2.17.49 som pers på maraton. (Foto: privat)



