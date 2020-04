Bislett Games, som opprinnelig skulle vært arrangert 11. juni, vil være blant de store idrettsarrangementene i Norge som blir berørt nå når reglene for arrangement forlenges til 15. juni.



Til VG sier Bislett-general Steinar Hoen at dette var ett av scenariene de hadde planlagt for.



– Bislett Games uten publikum? Det er spørsmålet vi må stille oss, sa Steinar Hoen til VG. Tirsdag ettermiddag hadde han allerede planlagt et telefonmøte med de andre Diamond League-arrangørene.



Til NRK uttaler Hoen at det både jobbes med flytting til ny dato og alternative format for arrangementet.



De forlengede reglene gjør selvfølgelig også at det blir vanskelig å gjennomføre mosjonsarrangement før 15. juni. Inntil nå er nærmere 200 mosjonsløp enten utsatt eller avlyst. Dette tallet vil øke betydelig når nå smittevernstiltakene forlenges med ytterligere to måneder.



Senest første uke i mai vil det gjøres en ny vurdering for resten av sommeren, opplyser kulturminister Abid Raja.

