Kultur- og likestillingsminister Abid Raja gikk i går ut med at ingen kultur- og idrettsarrangement skal arrangeres fram til 15. juni. Det betyr avlysning eller utsettelse for svært mange løp, og Romeriksåsen på langs er et av de løpene som arrangeres etter 15. juni som allerede nå har bestemt seg for å avlyse.



– Løpet, som var Norges tredje største norske ultraløp i 2019, var nesten utsolgt før alt «stoppet opp» i begynnelsen av mars. Med den usikkerheten som råder også med tanke på tiden etter 15. juni, ser klubben at det eneste fornuftige er å avlyse årets løp. Alle de påmeldte vil få to valg; flytte påmeldingen til neste års løp, eller få tilbake alt de har betalt, forteller løpsleder Olav Engen til Kondis.



Samtidig kommer han med en oppfordring til andre arrangement om å avlyse i stedet for å utsette løpet til høsten.



– I solidaritet med høstens løpsarrangører vil ikke Romerike Ultraløperklubb utsette løpet til høsten og legge ytterligere press på en allerede overfylt terminliste, sier klubbens leder Olav Engen.



– Vi vet jo heller ikke hva som skjer til høsten, så med denne avlysningen er dette forutsigbart for alle. Vi oppfordrer også alle andre løpsarrangører som nå ikke får arrangert løpene før sommeren, om å avlyse løpene, ikke beramme ny dato til høsten. En slik utsettelse kan kanskje være bra for egen klubbs økonomi, men kan være tilsvarende ødeleggende for høstens arrangører, sier Engen.

Romeriksåsen på langs arrangeres neste gang 26. juni 2021.



Lysefjorden Inn, som skulle gått 6. juni, er et av de ultraløpa som har bestemt seg for å avlyse årets arrangement. Se Terminlista som oppdateres fortløpende om løp som avlyses eller utsettes.





Martine Ek Hagen vant Romeriksåsen på langs - på klar ny løyperekord - i 2019. Neste mulighet til å slå den vil bli 26. juni 2021. (Foto: Audun Morgestad)