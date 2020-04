Irene bor på Vallset, ei lita bygd i Stange kommune i Innlandet fylke med 2000 innbyggere. Sentrum i bygda er «Gata» hvor en finner matbutikken, og ulike institusjoner som bærer bygdas navn. Irene er Kondisambassadør og driver «Irenes fotklinikk» i Romedal.

En skulle tru at ei landlig bygd som Vallset har mange flotte turområder for utendørs løping. Det har den også, men ikke om vinteren. Da er bygdas innbyggere henvist til riksveien som de må dele med bilister i alt for stor fart.

– Det blir fryktelig mye mølleløping nå i disse tider. Ikke for at jeg er redd for å ut, for jeg er så heldig at jeg bor ekstremt usentralt. Det eneste jeg som regel kan risikere å møte på er bilister og rådyr. Det kan være skummelt nok i seg sjøl det og det ikke rådyra jeg snakker om, sier Irene, og legger til:

– Sånn er det når man bor etter riksvei 24. Jeg venter litt på at allmeningsveiene skal tørke litt mer for da blir det straks bedre å løpe ute. Været har heller ikke akkurat vært på min side siste tida. Det har vært mye vind, regn og snø. Det har til og med haglet for ikke lenge siden, sier hun.

Stengt klinikk

Da myndighetene iverksatte tiltak for å begrense utbredelsen av koronaviruset, måtte fotklinikken til Irene stenge. Det var tøft.

– Hele den situasjonen ble veldig ugrei på alle måter, og jeg gikk på en smell både fysisk og mentalt, forteller hun, og legger til at hun ser lysere på det nå fremover.

Bruker løp som motivasjon

Irene synes det er fint å ha noe å trene mot.

– Det har vært noe demotiverende når det ene løpet etter det andre har blitt flyttet på, noe som jeg for øvrig synes er fullt forståelig, men like fullt gjør det noe med motivasjonen. Jeg bruker løp som gulrot for treninga. I sommer blir jeg 40 år og gaven til meg selv var å løpe Birkebeinerløpet. Men for å se litt positivt på det: Jeg fikk litt lengre tid på treningen, ler hun.

– Du vet; den som venter på noe godt ... blodslit skal belønnes med eufori og ren lykke på målstreken, smiler Irene.

Har lagt inn styrketrening

Irene er heldig og har en kvinnelig fysioterapeut som nærmeste nabo for klinikken sin. Av henne har hun fått noen gode styrkeøvelser som hun legger inn i treningsuka si.

– I tillegg varierer jeg med litt sykling. Det synes jeg har fungert veldig bra, sier hun.

– Jeg har som mål å trene i snitt annenhver dag nå fremover,eller maks to dager etter hverandre. Det er det kroppen min tåler akkurat nå. Har ikke lyst til å gå på en ny skadesmell med det første, sier Irene.



Treningskameraten: Tredemølla har blitt en god treningskamerat når det ikke er så greit å trene ute (foto: privat).



Irene er ambassadør i Kondis og har mulighet til å tilby alle som ønsker å melde seg inn 100 kroner i rabatt på innmeldingsavgiften når de oppgir hennes ambassadørkode på innmeldingsskjemaet. Hun har ambassadørkoden 303.



Om dere vil følge Irene på Instagram heter hun der «Tuslefrue», mens dere finner henne som «Irenes fotklinikk» på Facebook.