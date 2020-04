Konkurransen på den aktuelle distansen er åpen fra 6 om morgenen til 9 om kvelden, og etter klokka 21 legges det ut en topp 10-liste for kvinner og menn, henta fra deltakernes Strava-profiler. Til slutt vil det kåres en sammenlagtvinner.



- Jeg så at alle arrangementene som jeg skulle være med på, var avlyst frem til sommeren på grunn av koronaepedemien. Dermed kontaktet jeg Torjus Kolnes og sa vi må få til en konkurranse. Da fant vi ut at vi kan starte et virtuelt påskeløp på Strava, forteller initiativtaker Trond Kenneth Kindervåg til Kondis.



- Vi fant varierte segmenter som f.eks. langløp, motbakkeløp, 400 m og terrengløp som kan passe de fleste løpere. Vi er 230 medlemmer i gruppa på Facebook og 300 medlemmer på Strava, forteller Kindervåg.



Både han og Torjus er med i Team Ryfylke som også er drivkrafta bak det stadig mer populære Juleløpet Stokkavannet. I fjor ble det fulltegna flere uker før start.



Gårsdagens segmentkonkurranse var den 16 km lange løypa rundt Hålandsvatnet og Stora Stokkavatn. Den går på idylliske turveier, og har flere tøffe, men korte kneiker.



Tom Erik Halvorsen var raskest av herrene med 52.23, noe som gir en snittfart på pene 3.16. Kristin Vabø var raskest av damene med 1.07.35. Slik så resultatlista ut for de beste herrene og alle kvinnene:





Løypa rundt Hålandsvatnet og Stora Stokkavatn går på idylliske, men ikke helt flate turveger.





Dagens løp (8. april) er 880 m og går i en småkupert runde ved Mosvannet. Det presiseres klart og tydelig at alle smitteverntiltak skal overholdes. Det skal holdes avstand, og det er ikke lov å løpe sammen med andre. For å kunne delta må en ha profil på Strava.





Påskeløp 2020 på Strava



Les mer om Påskeløp 2020 hos Stavanger Aftenblad