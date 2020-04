Da resultatet av A-prøven forelå, ble det ikke gjort kjent hvilket stoff Robel Fsiha hadde testa positivt på, og det er heller ikke blitt opplyst nå. Prøven ble tatt tre uker før EM terrengløp mens Fshia var på treningsleir i Etiopia. Da A-prøven viste seg å være positiv, fortalte Fsiha til Expressen at han bare hadde tatt en tablett mot forkjølelse.



Det kom som en stor overraskelse på de fleste at svenske Robel Fshia skulle vinne EM terrengløp. I EM i 2018 ble han slått av vinner Filip Ingebrigtsen med halvannet minutt, mens Fsiha ett år seinere var minuttet før Ingebrigtsen i mål.



De seks siste årene har fire svenske distanseløpere på meget høyt nivå vært innblandet i dopingsaker, og felles for dem alle er at de har flytta til Sverige i voksen alder. Adil Bouafif fra Marokko ble tatt for EPO. Abeba Aregawi fra Etiopia testa positivt på meldonium, men slapp straff da det var teoretisk mulig at hun hadde inntatt stoffet før det kom på dopinglista. Meraf Bahta fra Eritrea fikk ett års utestengelse for å ha brutt meldeplikten tre ganger i løpet av et år.



Robel Fsiha kom til Sverige som flyktning fra Eritrea i 2013, og i skrivende stund gjenstår det å se hvor lenge 24-åringen blir utestengt. SVT skriver at ifølge David Fridell, lederen i Fsihas klubb, Spårvägen, vil verken Fsiha eller hans trener Patrik Melin kommentere den positive B-prøven og heller ikke si noe om hvilken substans det skal dreie seg om.



Da det ble kjent at A-prøven var positiv, uttalte trener Melin følgende til svenske Runner's World:



– Jag vet att det är många som vill höra vad jag har att säga om Robels positiva dopingtest. Sen jag fick beskedet har jag har varit chockad och mått väldigt dåligt. Jag har pratat med Robel som vill komma hem och ta med de energidrycker och kosttillskott han använder och få dem analyserade. Jag vill också att han kommer hem. Jag vill kunna prata med honom öga mot öga för att få fler svar. Språkbrister gör att det kan vara svårt att veta om han förstår mina frågor över telefon. Det enda jag idag med säkerhet vet är att jag är och har alltid varit helt emot doping och att jag gjort vad jag kunnat för att få Robel att vara försiktig med vad har får i sig.



I den samme artikkelen antydes det at det ikke skal være EPO det dreier seg om, men det får vi nok bekrefta eller avkrefta når dopingsaken mot Robel Fsiha starter.



Pallen i EM terrengløp 2019: Robel Fsiha, Sverige (midten) vant foran Aras Kaya, Tyrkia (til venstre) og Yemaneberham Crippa fra Italia. (Foto: Per Inge Østmoen)