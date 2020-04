I løpet av påska skal Solfrid på én dag gjennomføre to økter:

– Den første skal være på morgenen, etter en næringsrik frokost. Det skal være en rolig, men progressiv langtur på rundt 25 kilometer hvor jeg starter rolig, øker tempoet gradvis til jeg ender opp på maratonfart. Deretter skal jeg ha 7-8 timers hvile før jeg tar dagens andre økt. Det blir en 10-kilometer i halvmaratonfart, altså rundt terskel, forteller hun, og legger til:

– Tanken bak dette er å få ei skikkelig god økt, eller to da, som skal herde kroppen og beina til å tåle mange kilometer, og også tåle å holde litt fart selv om beina er slitne. Da blir det veldig likt «følelsen» på slutten av et maraton, sier hun.

Solfrid er ambassadør i Kondis, og snakker gjerne varmt om det å være medlem til andre som ikke er det.

– Jeg oppfordrer alle til å melde seg inn i Kondis, både for sin egen del og for den store løpefamilien. Kondis bidrar til å få oss vanlige over dørstokkmila ved å legge til rette for aktivitet gjennom blant annet gratis løpegrupper i hele landet, støtte og hjelp til løpsarrangører, gode medlemsfordeler (faktisk så gode at man fint kan tjene inn igjen medlemskontingenten på et besøk hos f.eks Løplabbet eller en av de andre forhandlere vi har avtale med) og ikke minst muligheten til å være del av en klubb, Team Kondis, og føle tilhørighet, om man er «klubbløs», sier hun.



