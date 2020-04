Kondis' påskecup består av tre Strava-segmenter som du kan løpes når som helst og så mange ganger en greier å presse inne i påskeuka fom. mandag 6. april tom. 1. påskedag 12 april. Løypene er merket med start- og målskilt og har dekkende navn inspirert av en en annen påskehobby:



1. «Melkesyras lange farvel» - 3,1 km motbakkeløp i Hernes. Stravasegment

2. «Sofaens blodige hevn» - 5,0 km på paddeflat tur-retur løype på gang- og sykkelveg langs Strandbygdvegen til Sundsvoll. Stravasegment

3. «Djevelen kjeder seg ikke» - 1,6 km kupert løype i Ydalir med avslutning opp trappene i hoppbakken. Stravasegment



Flere har ytret at avslutningen på det korteste løpet i påsecupen opp de 116 trappetrinnene i hoppbakken i Ydalir er djelvelens verk...

"Den stille uke" har vært alt annet enn stille for mosjonister og mer drevne løpere i Elverum. Før selve påskehelga setter inn har ikke mindre enn 54 registrert sin deltakelsen og gjort unna 75 løp. Tre har allerede fullført alle tre distansene som til sammen er på 9,7 km. Det er forøvrig gjennomsnittlige km-tider for de tre løpene som teller i sammendraget slik at det lengste løpet ikke blir mer utslagsgivende. 18 har etter en foreløpig opptelling forsynt seg med to av de tre "sur-søte påskegodteriene".

Oppslutningen har så langt imponert aller mest, men det løpes også fort både bortover, oppover og nedover. Vi har her tatt med topp-tre lista for alle de segmentene etter tre dagers påskecup. Maiken Caspersen Falla er så langt utilnærmelig både for kvinner og menn i klatreetappen på drøye tre kilometer i Hernes, og Tore Stafset har en tid i opp-og ned etappen i Ydalir som skal bli vanskelig å slå. På den raske 5 km er Henning Aasen på som har krona, som det heter på Strava-språket, så langt.



Det er også mulig å registrere sin deltakelse uten Strava selv om det forenkler ajourføring og sikrer nøyaktige tider. Gå inn på arrangementet på faceooksiden til Kondistreninga Elverum og send dokumentasjon med tid og distanse til arrangørene. Det er fortsatt god tid til å bli med for alle som bor i nærheten av Elverum. For de som liker å løpe lenger - hvorfor ikke legge alle tre løypene inn i i en langtur inni mellom annet påskegodt eller annen påkespenning? Det er helt gratis å delta, og alle som fullfører alle tre løpene er med i trekningen av premier fra Larsen Sport 2. påsekdag.



Forhåndsomtale:

Kondis med virtuell påskecup i Elverum

Kondis' påskecup på Facebook



På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







