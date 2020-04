De seks vannårene det skal løpes langs, er Alna, Akerselva, Sognsvannsbekken, Makrellbekken, Mærradalsbekken og Lysakerelva. Lengden på segmentene er ganske like, mellom 3 km og drøye 4 km. For å være med må en ha en Strava-profil og bli medlem i Oslo elvecup.



- Jeg har bevisst valgt ruter mellom 3 og 4 km, for jeg mener dette er overkommelig for de fleste og langt nok til å være en solid utholdenhetstest for de beste, forteller initiativtaker Martin Kjäll-Ohlsson til Kondis. Martin er norsk mester på maraton og har så god pers som 2.21.46. Fremdeles trener 41-åringen bra, og han har lyst til å formidle gleden av å være i god form til andre.



- Jeg håper at dette kan inspirere flere til å komme seg ut og glede seg over alle de vakre grøntstrekkene vi har i vår fine hovedstad. Personlig er jeg også litt skeptisk til en kommersialisering av mosjon. Derfor tenker jeg at det kan være bra med små, enkle og gratis bidrag som dette, forteller Martin.



- Hvor/hvem fikk du ideen ifra?



- Jeg tenkte på dette for flere år siden da det kom mindre løpsarrangement til "topper" i Maridalen og etter hvert på øyer i fjorden. Da tenkte jeg at man kunne ha noe tilsvarende langs noen av elve- og bekkestrekkene i Oslo. Så hvis jeg skal kreditere noen, så må det vel være Heming Leira og kompani.



- Må alle løypene løpes oppover - at det egentlig er en slags motbakkecup?



- Løypene skal løpes oppover. Det er mest skånsomt for kropp og sjel. Man har også best oversikt i den retningen, og det gjør det lettere å ta hensyn til andre som ferdes langs traséen. Det er viktig. Så må folk gjerne jogge eller gå tilbake ned igjen hvis de vil. Jeg har ikke hatt som intensjon å lage et motbakkeløp. Dette er et elveløp.



- Er det lett å finne fram, eller må en nærmest være o-løper med erfaring fra "karthuskeløp"?



- Det er enkelt å finne fram. Segmentene følger det som ville vært den logiske traséen for en tur. To steder bør man likevel kikke nøye på kartet først, og det er der Makrellbekken krysser Stasjonsveien i rør, og begynnelsen av Sognsvannsbekken fra Frøen til Rikshospitalet. De som kjenner mine "meritter" fra Tiomila, vet at mine kartkunnskaper ikke er gode nok til å lage et o-teknisk krevende opplegg.



- Er dette traseer du har brukt mye fra før?



- Frognerparken, Bygdøy og langs Frognerkilen er vel de stedene jeg har løpt aller mest i Oslo, men de siste årene har det blitt flere turer i retning marka, og da følger jeg ofte disse seks strekkene. Min arbeidsplass ligger rett ved Alna mellom Bryn og Alnabru, så jeg har løpt mine kilometre der også.



- Folk fra Oslo sør vil kanskje savne Ljanselva som har en fin turvei/-sti fra fjorden og helt opp til Skullerud. Burde ikke den vært med?



- Ljanselva er fin, og man må gjerne ta seg en tur der. Jeg har valgt seks segmenter som ligger relativt sentralt og er tilgjengelig for de fleste. Dessuten har det vært et mål at det skal være mest mulig mykt underlag, men heller ikke teknisk krevende. Unntaket er vel et lite parti forbi Vinderenfossen. Holmenbekken er også et fint strekk som ikke er med.



- Blir det noen premie til årets vinnere?



- Det vil bli premiering, men detaljene rundt dette er ikke klart. Jeg er åpen for forslag, bidrag og idéer til dette, avslutter Martin Kjäll-Ohlsson.



Alle de seks segmentene ligger ute på Oslo elevecup på Strava. Planen er at det skal være en årlig konkurranse, og foreløpig er det 43 som har meldt seg inn i gruppa.



Martin Kjäll-Ohlsson løp langs vann også da han vant Mauritius Marathon i 2014. (Foto: Mauritius Marathon)



Dette skiltet passeres på segmentet som går langs Akerselva. (Foto: Runar Gilberg)