Solfrid Hagen er en av initiativtakerne bak både Kondisløpet og Kondistreninga i Trondheim og forteller at tilbudet har vært veldig populært nå i påska.



– Vi la på forhånd ut info om at løpet foregår på Strava hvor det er opprettet et nytt og eget segment for dette. Eneste regelen er at folk må løpe alene, slik at vi kan overholde smittevernsanbefalingene. Løypa er også lagt til en ganske lite trafikkert trasé der det ikke er altfor mange andre fotgjengere som ferdes, forteller Hagen.



– Vi oppfordrer også deltakerne til å legge ut en selfie etter målgang på facebook-gruppa til Kondistreninga Trondheim, og nettopp det har skapt et enormt engasjement rundt dette "halvvirtuelle" løpet. Jeg velger å kalle det "halvvirtuelt", for om det var "helvirtuelt" ville man kunne løpt "hvor som helst", mens her løpes den samme runden, bare på forskjellige tidspunkt, utdyper Hagen.



Løpet har følgende premiering:

Raskeste dame

Raskeste mann

Til den løperen som løper nærmest en forhåndsbestemt idealtid

Til den løperen som løper runden flest ganger før 2. påskedag er omme

To uttrekkspremier (hvor en løpt runde gir ett lodd i uttrekkslotteriet)

Og spesielt de to sistnevnte premieringen har gjort at det nå går sport i å logge flest runder i løypa.



– Noen løper runden daglig, og også flere ganger om dagen, og folk har flere ganger i løpet av påska kommet kjørende fra andre deler i byen for å få logget enda en runde, beretter Hagen.





Initiativtaker Solfrid Hagen og Eva Soløyen tester løypa til Kondisløpet i Trondheim. (Foto: privat)



Kamp om raskeste tid

Men det er også noen som deltar for å få bestetid i løpet. Foreløpig leder Erik Johannes Husom som har løpt på 19.01 i den 5,4 km lange og nokså kuperte løypa. På andreplass ligger Pål Kvinge på 19.04.



På kvinnesiden er det Kristin Waaktaar Opland som leder med 21.54. En solid tid - og spesielt med tanke på at hun måtte løpe gjennom løypa to ganger på "rappen" siden det på første runde ble noe galt med GPS-målingen og registreringen på Strava. Med 21.54 overtok Opland ledelsen fra Randi Vandsvik som har løpt runden på 22.50.



– Kondisløpet har engasjert folk på alle nivå. Det er veldig gledelig å se folk som skriver at de ikke har løpt på flere år, tiår eller aldri løpt, men nå har blitt så inspirert av alle løpebildene og snakkisen rundt løpet at de har gått til innkjøpt av nye løpesko eller gravd frem noen gamle, konkluderer Solfrid Hagen.



Fant fram joggeskoene etter 20 år

Blant de som har benyttet seg av løpstilbudet er Laila Bjørnli Wang og Jostein Harald Jakobsen. Begge er medlem av gruppen Kondistreninga Trondheim og fikk derigjennom vite om Kondisløpet.



– Jeg er medlem av Kondistreninga Trondheim, men har så langt kun sett innleggene uten å løpe selv, forteller Jostein Harald Jakobsen som tidligere stort sett kun har drevet med fotball, spinning og litt styrke og ikke løpt siden militæret for snart 20 år siden.



– Nå i påskedagene har det haglet med innlegg om Kondisløpet, så da ble jeg inspirert til å prøve selv også. Kjøpte nye løpesko rett før påske og har nå fått prøvd de - med såre bein som resultat. Kjenner flere av medlemmene i gruppa og håpet at å stikke fram hodet litt der ville kunne legge litt press på meg selv, smiler Jakobsen.



Han synes Kondisløpet og Kondistreninga er et kjempegodt initiativ og har nå som mål å gå fra å aldri løpe, slik tilfellet har vært de siste årene, til å løpe minimum en gang i uka.



– Nå som man har en fast løype, så er det lett å se eventuell framgang også. Jeg ser at facebook-gruppa er aktiv og det virker å være et godt miljø der også for mosjonister. Det er flere i området som er aktive på grupppa, og som motiverer og kommenterer, så da er det ikke så lett å slippe unna, sier Jakobsen som nå har mål om å korte ned tiden på løypa med minimum fem minutter innen 1. juni.



Jostein Harald Jakobsen har vært "passivt medlem" av Kondistreninga Trondheim, men ble så inspirert av alle som deltok i Kondisløpet at han etter 20 år uten løping fant fram joggeskoene sine igjen. – Det er vel bare å konstaterer at det måtte en epidemi til, smiler han. (Foto: privat)



Har løpt løypa hver dag

I motsetning til Jakobsen, så har Laila Bjørnli Wang vært fast deltaker på Kondistreninga i Trondheim i 1,5 år nå.



– Kondistreninga har motivert meg til å løpe oftere og trene mot lengre distanser. I snitt blir det vel 3-4 løpeturer i uka, med Kondistreninga som fast holdepunkt, sier Laila Bjørnli Wang som i sine yngre dager drev med håndball og deltok litt på gateløp for moro skyld.



Hun har alltid trent, og jobber som gruppetrenerinstruktør på 3t treningssenter, men før hun ble med på Kondistreninga hadde hun aldri løpt jevnlig, kun i det hun omtaler som "godt vær og medvind", og heller aldri lengre enn 10 km. Dette har nå endret seg.



– Nå har jeg deltatt på flere halvmaratondistanser og håper å gjennomføre helmaraton i Trondheim i september, forteller Bjørnli Wang som har løpt Kondisløpet hver dag igjennom hele påska - og enkelte dager også flere runder. Hun ligger i skrivende stund på delt 1. plass med Eva Holøyen i konkurransen om hvem som har løpt runden flest ganger.



Hun synes Kondisløpet er et supert initiativ i disse koronatider.

– Når det blir bypåske der det meste av aktiviteter er stengt, har det vært fantastisk å ha Kondisløpet som daglig motivator. Solfrid og de andre trenerne har motivert gjennom daglige oppdateringer til å holde løpinga i gang, både for å få opp farten og til å gjennomføre flest mulig runder. Jeg tok utfordringa med å løpe minst en runde hver dag i påska, og tror jeg nå er oppe i 13 runder, smiler Laila som omtaler seg selv som et konkurransemenneske.



– Jeg må få gjennomført så mange runder som mulig før utgangen av mandag, og jeg ønsker å forbedre tida på runden. I tillegg er det jo motiverende å holde formen ved like og komme seg ut en tur uansett vær. Jeg har også fått med meg barn og hund på noen av rundene. Det er jo koselig å kunne løpe denne runden sammen, avslutter Laila Bjørnli Wang.



Konkurransen avsluttes mandag 13. april (2. påskedag) kl. 23.59.



Etter at Laila Bjørnli Wang begynte på Kondistreninga i Trondheim har hun løpt flere halvmaraton og har nå også mål om å løpe maraton til høsten. (Foto: privat)