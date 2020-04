– Vi er tre aktive idrettsutøvere som er lidenskapelig opptatt av trening og helse. Motivert av situasjonen samfunnet er i, fra et idrettslig perspektiv med avlyste arrangementer og fellesaktiviteter, har vi utviklet National Ultimate Running Championship (NURC). Dette er et etappeløp som består av fem helt ulike etappesegmenter i flere norske byer, forteller Alexander Kirkeberg, Ørjan Kjeldsli og Thomas Fremo. Alle tre er selv aktive løpere, har deltatt i NM friidrett og har en pers på ca. 14: 30 på 5000 m.



Det er foreløpig opprettet fem Stravasegment i hver av følgende byer: Oslo, Bergen, Trondheim, Steinkjer og Levanger.



– Målet vårt er todelt. Vi ønsker å skape et annerledes konkurransekonsept som kan inspirere idrettsutøvere og mosjonister med ulik idrettsbakgrunn til å måle krefter. Samtidig ønsker vi å få folk ut i frisk luft og bidra til å opprettholde god helse i befolkningen. I NURC kan man konkurrere med seg selv eller andre, selv om man nå for tiden må løpe alene. Ved å være tilknyttet Strava kan alle delta og utfordre seg selv, naboen eller kanskje måle seg mot en av byens toppidrettsutøvere, sier løpstrioen.







Tester ulike løpsegenskaper

De fem etappene utfordrer svært så ulike løpsegenskaper og består av følgende:



Henget er etappen der utforferdighetene blir testet. Lengden på etappen er mellom 1 og 2 kilometer, og går i bratt nedoverbakke. Underlaget er enten sti, myr, grus eller en blanding av disse. Etappen er teknisk, noe som kan favorisere orienteringsløpere, fjelløpere, fotballspillere eller den som er kjapp til å lese terrenget og stokke beina.



Gata er etappen for mellom- og langdistanseløpere, eller den med lett løpesteg som er vant med høy fart på flatt og hardt underlag. Etappen er ca. 3 kilometer lang og tilnærmet flat, og foregår på asfalt eller fast grus.



Vertikalen er motbakke-etappen, der kapasitet blir utslagsgivende. Etappen er mellom 1 og 2 kilometer lang og varierer mellom 100 og 300 høydemeter. Underlaget er grus, sti eller myr, eller en kombinasjon av disse. Med et høyt maksimalt oksygenopptak scorer man bra på denne etappen. Etappen setter viljestyrken og utholdenheten på prøve, og vil kunne favorisere skiløpere eller den med høy aerob kapasitet.



Terrenget er etappen som setter krav til teknikk og løpskapasitet. Etappen har en lengde mellom 2 og 3 kilometer, er ofte lettkupert og svingete på ujevnt underlag; fortrinnsvis sti, skogsterreng og/eller myr. Denne etappen favoriserer orienteringsløpere, terrengløpere og langrennsløpere, men den som ferdes mye i marka og trives på mykt underlag vil også stille sterkt her.



Sprinten er etappen der hurtighet og eksplosivitet blir satt på prøve. Etappen er ca. 400 meter lang og helt flat. Underlaget er asfalt eller fast grus. Etappen favoriserer den med høy toppfart som takler melkesyre godt.



Se etappebeskrivelser og linker til Strava-segmentene på nettsiden til NURC.



Se også arrangementets facebook-side.



Test dine styrker og svakheter

Første NURC har allerede startet og varer ut april. Det vil si at alle de fem etappesegmenter skal gjennomføres innen månedsskiftet. Deretter legger arrangøren ut resultatliste med sammenlagt poengsum.



– Men vi må presisere at det ikke er spesielt fokus på å vinne, men like mye å duellere mot en venn eller teste seg selv og se i hva slags løpsaspekt man er sterkest eller hvor du er svakest og kanskje bruke dette som motivasjon videre i treningsarbeidet, forteller arrangørtrioen.



Neste NURC vil deretter starte 1. mai.



Poengsystem

Resultatene beregnet utifra et poengsystem som beskrives på følgende måte på arrangementets nettside:

"Resultatet du får etter å ha fullført alle 5 etapper på ditt NURC-sted baserer seg på et poengsystem. Plasseringen din på hver etappe gir deg et visst antall poeng på en skala fra 200-100. En del av disse poengene mister du, ut fra hvor langt du er bak de beste på hver respektive etappe."