- Arrangementer og store festivaler med mange publikummere kan ikke bli avholdt før tidligst etter midten av juli, sa president Macron i en tale til det franske folk mandag kveld. Tour de France skulle egentlig gått fra 27. juni til 19. juli, og det er uvisst om det populære rittet blir utsatt eller avlyst. Sjøl om rittet muligens kunne gått uten publikum langs løypa, ser ikke det ut til å være noe alternativ for arrangøren:



– Tour de France vil ikke gå uten publikum. Når noen sier Tour de France, er «France» det viktigste i den setningen. Det er helsesituasjonen i hele landet som teller. Jeg vil veldig gjerne at Tour de France skal avvikles som vanlig i sommer. Men ikke for rittets del, for om vi ikke kan arrangere Tour de France, betyr det at nasjonen «France» er i en katastrofesituasjon, og det håper jeg virkelig ikke, sier leder i ASO, Christian Prudhomme, til AFP, gjengitt i landevei.no.



Marathon Mont Blanc skulle gått 25. til 28. juli, og her var hele 93 løpere fra Norge påmeldt. Etter presidentens tale var det ingen annen mulighet for arrangøren enn å avlyse eller å utsette løpet. Alt tyder på at det blir en utsettelse:



"Etter erklærlingen fra president Macron 13. april er vi forplikta til å utsette 2020-utgaven av Mont Blanc Marathon. Datoen og vilkårene for utsettelsen vil bli gjort kjent i slutten av april", heter det i en Facebook-oppdatering fra arrangøren.



Kunngjøringen har resultert i nærmere 600 kommentarer, og de fleste viser stor forståelse for vedtaket.



Det andre store løpsarrangementet i Chamonix, Ultra-trail Du Mont Blanc (UTMB) skal etter planen gå 24.-30. august. Mont Blanc Marathon må nok prøve å unngå å havne for nært innpå sin enda mer kjente storebror, og samtidig kan en ikke drøye for lenge utover høsten heller før værforholdene i Alpene blir veldig ustabile.



An andre utsettelser og avlysninger av internasjonale sommerløp kan vi ta med at Stockholm Marathon som skulle gått 30. mai er utsatt til 5. september. Det vil si samme dag som Stockholm Halvmaraton. Halvmaratonløpet vil starte klokka 9 om morgenen, og når de fleste halvmaratonløperne er i mål klokka 12, vil maratonløperne fylle gatene.



- Å legge løpene på samme dag er selvfølgelig ikke optimalt for alle deltakerne, men helhetsinntrykket vårt er at avgjørelsen er blitt tatt veldig positivt imot, og at mange ser fram til en løpsfest i Stockholm som de aldri har opplevd før, uttaler David Fridell, markedssjef i Marathon Group, til marathon.se.



København Marathon som var terminfesta til 17. mai, er avlyst slik at neste utgave av løpet vil finne sted 16. mai 2021. Norges kanskje mest internasjonale maraton, Midnight Sun Marathon i Tromsø, har også vedtatt å avlyse årets arrangement.





Det vil i år bli litt av en løpsfest i Sveriges hovedstad når både Stockholm Marathon og Stockholm Halvmaraton skal arrangeres på samme dag, lørdag 5. september. (Foto: Kjell Vigestad)

