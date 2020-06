Vanligvis starter Nybrottkarusellen i Stjørdal opp med to løp i mai/juni, men i år arrangeres første løp 1. juli i det arrangøren kaller "Nye Nybrottkarusellen".

De to første løpene som er 5 og 10 km veiløp har mål inne på Øverlands Minde, mens de to siste løpene (3000 meter og 1500 meter) må flyttes til Hommelvik stadion siden det blir anleggsarbeid på Øverlands Minde, melder arrangørene Stjørdal FIK og I.L. Nybrott.

Nybrottkarusellen arrangeres i år for 43. året på rad, med 4 løp og ny premieordning, og tilrettelagt i henhold til de nye smittevernsbestemmelsene fra 15. juni som blant annet tillater inntil 200 personer inne på stadionområdet.

- Det er kommet noen få påmeldinger hittil, men vi trenger flere for at arrangementet blir gjennomført, skriver Olaf Lydvo i IL Nybrott på vegne av arrangørene. - Vi bør ha minst ca. 50 deltakere og maks. ca. 150 (må ha plass til medfølgere).



Ordningen med påmelding for enkeltløp og køståing i sekretariatet løpsdagene må man annullere i år, bl.a. på grunn av smittevernsreglene og for å få kontroll på antall deltakere og tidsskjema.

Påmeldingsfristen er satt til den 27. juni. (Ikke mulig med etteranmelding)

INNBYDELSE OG INFORMASJON



For 10 år siden var det en kar som het Petter Northug som vant 3000-meteren, en fin anledning til å få litt fartstrening. (Foto: Arne Brunes)