Platou Fjellkarusell lever opp til ryktet sitt at de har de beste løypene på Vestlandet. Denne gang sto den 12 km lange Dyrdalsrunden for tur, i fantastisk flott sommervær.



Løypesjef Sverre Morten Slethaug, som også står for Styrkkeprøven Rett Vest, var godt fornøyd med torsdagens løp.



- Vi sjekket værmeldingen som lovet fint vær en uke fremover, derfor valgte vi at det 2. løpet i årets karusell måtte bli "indrefilleten" Dyrdalsrunden over Austerinden 804 meter over havet. På det høyeste punktet er det en fantastisk utsikt som belønning. Sist vi hadde denne runden var det litt gråvær, denne gang ikke en sky på himmelen.



- Korona-pandemien har gjort at det har vært vanskelig å planlegge karusellen, men målet er å gjennomføre 4-5 løp i løpet av sesongen. De 2-3 siste kommer trolig etter sommerferien er over. Vi kan love at høstens løp også blir like flotte.



Også løperne gir gode tilbakemeldinger om trasevalg. Under ser vi noen bilder som viser hvorfor akkurat det. (bilder fra arrangøren)





Christian Ellertsen





Anita Iversen Lilleskare





Benjamin Knudsen, Andreas Bye-Tøsdal og Ørjan Nilsen





Mathieu Bocchi fra Varegg





Magnus Hvoslef-Andersen





Kurt Brekke





Danske Christian Toft på løypas høyeste punkt Austerinden, over 5 ganger så høyt som Danmark sitt høyeste fjell.



Det var tett i herreklassen. Anders Kjærevik vant drøye minuttet foran Espen Roll Karlsen. Lorenz Linde, Kristian Ellertsen og Morten Haugsvær var alle under minuttet bak "sølv-vinneren"



I kvinneklassen var Anita Iversen Lilleskare temmelig suveren. Nærmest fulgte Varegg-duoen Sara Rebekka Færø og THea Charlotte Knudsen.







De 3 raskeste kvinne-løperne



Resultater topp 5 kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen løpeklubb 01:13:09 2 Sara Rebekka Færø Varegg 01:17:41 3 Thea Charlotte Knutsen Varegg 01:26:34 4 Caroline Christie Varegg 01:28:44 5 Hanne Liland Varegg / Fjellgeitene 01:36:27





Pallen herrer



Resultater topp 5 herrer

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Anders Kjærevik Bfg Bergen Løpeklubb 01:05:55 2 Espen Roll Karlsen Gneist 01:07:26 3 Lorentz LINDE Varegg 01:07:43 4 Kristian Ellertsen Dragefjellet Løpeklubb 01:08:03 5 Morten Haugsvær Ntnui 01:08:19



