Ørsta fjellmaraton tilbyr tre distanser. halvmaraton (1350 høgdemeter) og heilmaraton (2700 høgdemeter). Nytt av året var en kortere runde på 7.2 km.



Det var totalt 142 som fullførte, 91 på halvmaraton, 23 i mosjon (halvmaraton), 14 på maraton og 14 på kort løype. Det betyr at den femte utgaven på rad av løpet gav deltakerrekord.



Vær og føre

Dette var den varmeste utgaven av Ørsta Fjellmaraton. Nærmere 30 grader og det gjorde runden og ikke minst to runder til en særs varm affære for deltakerne. Det var noen partier med snø igjen på stien.



Frivillige stiller som fotografer og hyttefolket med mat/drikkestasjon

Arrangøren ønsker å gi en stor takk til hyttefolket på Mosætra med Inger Lise og Rune Ørstavik i spissen, som for femte året på rad har hjulpet deltakarane med drikke og påfyll av både næring, humør og motivasjon halveis i løypa. Takk til Stig Hole og Torill Nydal som tok turen opp i fjellet for å fotografere de spreke deltakerne.

Flere bilder og alle resultater på Ørsta Fjellmaraton sin hjemmeside og facebookside.



Tider og resultatlister

Halvmaraton

Start Plass Navn Klubb/Stad Mål Kl. 12.00 1 Henriette Albon Varegg 02:29:50 Kl. 12.00 2 Nina Alvestad Ålesund 02:52:50 Kl. 12.00 3 Louise Skak Romerike Ultraløperklubb 02:58:19

Start Plass Navn Klubb/Stad Mål Kl. 12.00 1 Sjur Haug Ørsta 02:04:36 Kl. 12.00 2 Bjørn Ole Vassbotn Volda Turn og IL 02:15:18 Kl. 12.00 3 Espen Fredriksen Averøy3Fjell/Romsdal Randonekl. 02:16:53

Heilmaraton 42 km HERRER Start Plass Navn Klubb/Stad Passering Mål Kl. 9.00 1 Ola Hovdenak Romsdal Randoneklubb 02:08:23 04:41:30 Kl. 9.00 2 Eivind Hagen Tennfjord 02:25 05:07:00 Kl. 9.00 3 Øystein Mårstøl Ørsta 02:21:00 05:11:42

Heilmaraton 42 km DAMER Kl. 9.00 1 Helene Hubert Haugesund 03:18:43 07:00:20 kl. 8.00 2 Ingeborg Førdestrøm Tennfjord 03:00:00 07:45:00

Kort løype - 7.2 km

Topp 3 herrer 1 Sverre Hoggen Team Bankettpartner 37:28:00 2 Dan Børge Saure Bjørke IL 41:55:00 3 Rune Standal Åmdal IL 01:10:00 Topp 3 damer 1 Ingvild Øye Hovdebygda 41:19:00 2 Nathalie Vatne Aa Hovdebygda IL Langrenn 43:30:00 3 Ariana Rebbetsad Follestaddal IL 54:30:00



Sjur Haug, Ørsta vant halvmaraton på tiden 2.04.36, som er løyperekord. Foto: Stig Hole.