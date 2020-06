92 løpere startet på 100-milesløpet Soria Moria til Verdens Ende (SMVE) lørdag formiddag. Foran seg hadde de 168 kilometer og 4700 høydemeter som skulle forseres, det meste i terreng, men også noen brutale asfaltstrekninger på slutten.

Det som kan fortone seg som den letteste delen av løpet, de siste 3-4 milene - er absolutt ikke lett når du har løpt langt over 100 kilometer. Ikke bare var det langt, det var også mye varme og heftige regnskyll.

Mange av de som startet hardest kom aldri til mål, slik er det gjerne på de lengste ultraløpene. Til slutt var det 49 løpere som hadde passert målstreken innen klokken 21 søndag kveld, som var siste frist (35 timer). 43 måtte gi seg tidligere. Ved midnatt startet også 32 løpere på "kortdistansen" 50 miles, og hele 30 av disse kom til mål.

Det var to løpere fra Romerike Ultraløperklubb som vant 100 miles i årets SMVE, og ingen av dem var av de største favorittene på forhånd.





Det var mange høydemeter å forsere underveis. Her fra stigningen opp mot Kolsåstoppen tidlig i løpet. (Foto: Henning Lauridsen)



Marius Stengle-Håkonsen hadde mest krefter på slutten

Første løper i mål var Marius Stengle-Håkonsen (39) fra Hakadal og Romerike Ultraløperklubb, men lenge så det ut til at de to Vegard'ene fra Norconsult som delte seieren i fjor skulle legge beslag på de to første plassene også i år.

Ved Hengsrød etter 115 kilometer var Vegard Lyngvi Sand i klar ledelse med en halvtimes forsprang på Vegard Triseth og nesten 45 minutter før Stengle-Håkonsen. I Tønsberg, med "bare" 3 mil igjen, var det sluttkjørt for Lyngvi Sand som nå var passert av Triseth som på sin side hadde hadde økt litt på Stengle-Håkonsen og ledet med 17 minutter.





Vegard Lyngvi Sand passerer som førstemann på Lierskogen etter 3,5 times løping. Han ledet det meste av løpet, men måtte gi seg i Tønsberg. (Foto: Mona Kjeldsberg)

Men, 17 minutter er ikke mye på slutten av en slik kraftprøve. Før Vrengen Bro, en mil etter Tønsberg, bleTriseth tatt igjen og fraløpt av Stengle-Håkonsen, og i mål skilte det 1 time og 21 minutter.





Vegard Triseth kommer inn til 2. plass (Foto: Sebastian Mamaj)

Tredjeplassen gikk til 24-timersspesialist Simen Holvik, som er bedre på flatløping enn i terreng, og som også så vidt er tilbake etter et kraftig overtråkk i et annet terrengultraløp for kort tid siden. Rett bak Holvik folgte Thomas Øderud og Jan Rikard Olafsen fra Kristiansand Løpeklubb på 4. og 5. plass



Simen Holvik får premie for 3. plassen. (Foto: Sebastian Mamaj).

- Jeg hadde håp om en god plassering etter mye og bra trening de siste månedene, men å vinne var over all forventning, sa Marius Stengle-Håkonsen etter løpet.

- Jeg holdt et jevnt tempo fra start, men merket at nedstigningene fra Kolsås og Skaugum satte seg i lårene, så første del til Drammen kostet mer enn jeg hadde håpet. Heldigvis løsnet det etter Drammen og jeg følte meg pigg lenge.

- Det var så klart noen tøffe perioder i løpet av natten, men jeg klarte å holde fokus og hadde troen på en bra plassering. I Tønsberg fikk jeg vite at jeg lå på andre plass kun fem minutter bak lederen så det ga en ekstra boost. Jeg lå i tet de siste 15 kilometerne, men jeg visste ikke hvor langt foran jeg lå, så det var bare å gi alt helt inn til mål.

- Det gikk ikke raskt mot slutten, men det var helt fantastisk å krysse mållinjen som vinner, sier en veldig glad løper som hadde vært med i en del smågrupper underveis, men fra Hanekleiva halvveis løp han stort sett alene.

Hva med forholdene underveis, ville vi vite.

- Jeg takler som regel varmen bra, så jeg var ikke direkte plaget i går, men man merket det så klart. Ruskeværet som kom på kvelden/natten brydde jeg meg ikke om, men det er klart man måtte ta det litt piano på de våte steinene og røttene, sier Marius Stengle-Håkonsen som fra før har en 8. plass i Ecotrail 80 km som sitt beste ultraløpresultat.





Seiersgest fra Marius Stengle-Håkonsen. (Foto: Sebastian Mamaj)

Spennende i kvinneklassen da Ultralærlingen vant

Annette Velde Sande (39) fra Jessheim og Romerike Ultraløperklubb vant kvinneklassen etter å ha ledet det meste av løpet. Annette som først og fremst er en ultra-OCR-utøver med flere VM-deltagelser i ultra-hinderløp, vant til slutt med 25 minutters margin til Sidsel Mohn fra Kongsbergklubben Bergkameratene Ski, men bare en mil fra mål var ledelsen nede i ett minutt etter at Annette fikk problemer med magen.

Annette visste hun hadde en ganske stor ledelse ved siste drikekstasjon to mil før mpl, og var ikke klar over hvor liten ledelsen var etter perioden med mageproblemer.

- Jeg tenkte at jeg har ikke leda hele veien for å gi fra meg seieren på slutten! Så jeg fant krefter jeg ikke visste jeg hadde og løp som en tulling siste 45 minuttene, sier Annette til kondis.no etter løpet.

Mer om løpet til Annette kan du lese i en genn sak: (K+) Fjorårets ultralærling gikk til topps i 100-milesløpet til Verdens Ende

I fjor ble Annette Velde Sande "håndplukket" til å være med 100 miles-spesialisten Henning Lauridsen som ultralærling i Soria Moria til Verdens Ende. Hun fullførte sammen med Lauridsen på en tid så vidt under 30 timer.

BLOGG: 100 Miles med verdens første ultra-lærling​



Annette Velde Sande smiler til fotografen og "læremesteren" Henning Lauridsen, som tok dette bildet i bakkene opp mot Kolsåstoppen.

Det var altså den sterke veteranløperen Sidsel Mohn (55) fra Bergkameratene som kom på 2. plass, med god margin til "vår favoritt" på forhånd, Rakel Enoksen Hagen fra Lofoten Ultraløperklubb. På 4. plass kom nok en løper fra Bergkameratene (Kongsberg); Gro Siljan Hjukse, som i fjor kom på 2. plass.





Gro Siljan Hjukse og Sidsel Mohn med tomler opp før start. Det fortjente de etter målgang også. (Foto: Mona Kjeldsberg)



Kristin Aastad og Øyvind Skjerstad Ramsøy vant 50 miles

På "kortdistansen" 50 miles (83 km, 1880 høydemeter) ble det seier til Kristin Aastad i kvinneklassen, og dermed reddet hun æren til Team ActionFrank etter at Frank selv måtte gi seg på sin 100 miles.

Kristin var helt overlegen i kvinneklassen, og hadde bare vinneren i herreklassen, Øyvind Sjerstad Ramsøy, foran seg i mål.





Øyvind Sjerstad Ramsøy smiler godt ved målgang. (Foto: Sebastian Mamaj)



De raskeste i SMVE:

Menn 100 miles 75 startet 38 fullførte 1. Marius STENGLE-HÅKONSEN 1980 Romerike Ultraløperklubb 20:46:01 2. Vegard TRISETH 1975 Norconsult / Skagerrak Sportsklubb 22:07:01 3. Simen HOLVIK 1977 GTI Friidrett 23:03:00 4. Thomas ØDERUD 1979 Kristiansand Løpeklubb 23:04:39 5. Jan Rikard OLAFSEN 1976 Kristiansand Løpeklubb 23:08:40 6. Rune HYSTAD 1984 Grimstad løpeklubb 23:20:25 7. Fred ANDERSEN 1973 Stord IL 23:26:38 8. Morten OSEBERG 1977 aclima 23:41:42 9. Harald BJERKE 1974 Romerike Ultraløperklubb 24:07:33 10. Håkon Næsheim LUNDBLAD 1984 Team Badebakken 24:58:10

Kvinner 17 startet 11 fullførte 1. Annette VELDE SANDE 1982 Løpegruppa Jessheim 24:28:00 2. Sidsel MOHN 1965 Bergkammeratene Ski 24:53:47 3. Rakel Enoksen HAGEN 1974 Lofoten Ultraløperklubb 25:35:52 4. Gro Siljan HJUKSE 1981 BK ski 26:19:27 5. Ninette BANOUN 1964 Romerike ultraløperklubb 27:33:35

Menn 50 miles 22 startet 21 fullførte 1. Øyvind Skjerstad RAMSØY 1985 9:05:10 2. Kåre TODNEM 1982 Sandnes og Jæren Beredskapsforening 9:28:25 3. Ruben Hollund ESPELAND 1984 Bremnes IL 9:37:38 4. Svein André HALS 1985 Romerike Ultraløperklubb 9:48:31 5. Tomasz PUZNIAK 1981 9:52:36

Kvinner 50 miles 10 startet 9 fullførte 1. Kristin AASTAD 1994 Team ActionFrank 9:17:10 2. Marianne MOE 1968 Romerike Ultraløperklubb 11:48:21 3. Svenja KERNSTOCK 1979 Veritas BIL 12:19:21 4. Linn Hege OLSTAD 1987 Geilo IL 13:29:13 5. June LIUM 1989 Romerike Ultraløperklubb 13:29:16





Bilde fra "Askerjungelen". (Foto: Henning Lauridsen)

