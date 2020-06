Etter flere sesonger prega av skader var det fint å se Pernille Karlsen Antonsen tilbake i godt slag igjen. 2.08,94 er den tredje beste tida i Norge i år, og det var også pers med 54 hundredeler. Årets beste norske 800 m-tid har Amalie Sæten med 2.06,27.



I stevnet i Nittedal ble Kristin Maltun Helland nummer to med 2.11,08. Hun er i likhet med Karlsen Antonsen født i 2002, og også for henne var det klar pers. Hun hadde 2.12,48 fra fjorårets elitestevne i Nittedal som beste tid fra før. Bare 15 år gamle Malin Hoelsveen ble nummer tre med 2.11,33. Hun kunne glede seg over god timing og pers med 1 hundredel.



I herreklassen var det nokså jevnt mellom Markus Einan og Didrik Hexebo Warlo, men Einan hadde mest krefter igjen på oppløpet. Einan har før årets sesong skifta klubb fra Ull/Kisa til BUL, og persen hans er så god som 1.47,64. Nå ble tida 1.51,45 mens Hexebo Warlo endte 18 hundredeler bak. Tobias Grønstad ble nummer tre med 1.52,26.



I alt fullførte 8 kvinner og 13 menn 800 meteren i Svein Hetlands Minneløp. Svein Hetland var en virkelig ildsjel i Nittedal IL inntil han gikk bort i 2015.





Markus Einan har tidligere målt krefter mot enda sterkere løpere enn de han møtte i Nittedal på søndag. Her ser vi han under lag-EM i friidrett i Sandnes i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)



Kvinner senior - 800 meter 1 119. Pernille Karlsen Antonsen 2:08.94 Oslo Friidrettskrets, Vidar, Sportsklubben - Friidrett 2 117. Kristin Maltun Helland 2:11.08 Oslo Friidrettskrets, Tjalve, IK - Friidrett 3 121. Malin Hoelsveen 2:11.33 Oppland Friidrettskrets, Raufoss Friidrett - Friidrett 4 118. Kristin Svendby Otervik 2:11.99 Akershus Friidrettskrets, Lørenskog Friidrettslag - Friidrett 5 120. Selma Løchen Engdahl 2:12.14 Oslo Friidrettskrets, IL Koll - Friidrett 6 116. Josefin Victoria Heier 2:17.40 Akershus Friidrettskrets, Ullensaker/Kisa IL Friidrett - Friidrett 7 115. Marthe Johanne Hjelmeset 2:18.21 Akershus Friidrettskrets, Nittedal IL - Friidrett 8 122. Bertine Haneberg 2:20.33 Akershus Friidrettskrets, Tyrving IL - Friidrett Menn senior - 800 meter 1 103. Markus Einan 1:51.45 Oslo Friidrettskrets, BUL, IL i - Friidrett 2 101. Didrik Hexeberg Warlo 1:51.63 Akershus Friidrettskrets, Tyrving IL - Friidrett 3 102. Tobias Grønstad 1:52.26 Oslo Friidrettskrets, BUL, IL i - Friidrett 4 105. Theodor Berre Jacobsen 1:57.22 Oslo Friidrettskrets, Vidar, Sportsklubben - Friidrett 5 109. Abdirahim Abdullahi Dahir 1:59.37 Akershus Friidrettskrets, Ullensaker/Kisa IL Friidrett - Friidrett 6 104. Sivert Juven 2:02.62 Buskerud Friidrettskrets, Nesbyen IL Friidrett - Friidrett 7 114. Nani Kula 2:04.18 Akershus Friidrettskrets, Ullensaker/Kisa IL Friidrett - Friidrett 8 107. Gard Smevik Tørum 2:07.66 Oslo Friidrettskrets, Vidar, Sportsklubben - Friidrett 9 113. Yoom Eebbissa Nagaraa 2:08.51 Buskerud Friidrettskrets, Sturla IF - Friidrett 10 111. Mikkel Bakken 2:08.70 Oslo Friidrettskrets, Vidar, Sportsklubben - Friidrett 11 108. Nikolai Solum 2:08.94 Oslo Friidrettskrets, Vidar, Sportsklubben - Friidrett 12 106. Filip Osnes-Ringen 2:10.07 Oslo Friidrettskrets, Vidar, Sportsklubben - Friidrett 13 110. Tobias Finstad Mandt 2:13.88 Akershus Friidrettskrets, Nittedal IL - Friidrett