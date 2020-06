Vi har tidligere skrevet om Axel Vang Christensens prestasjoner. I fjor satt han uoffisiell verdensrekord på 10 000 m for 14-åringer med 30.50,02. Siden den gang har han utviklet seg videre, og i et stevne i Aalborg 13. juni løp han altså 5000 m på 14.06,51. Det var en klar forbedring av Henrik Jørgensens 41 år gamle U18-rekord med 5 sekunder, og det altså oppnådd av en som ikke fyller 16 år før 30. juli.



Tida var også under den uoffsielle verdensrekorden for 15-åringer. Bestetida fra før tilhørte japanske Kazuki Ishii og var på 14.08,38 - oppnådd i 2017.



- Jeg er ekstremt glad for dagens 5000 m-resultat! 14.06,51 var ikke bare nasjonal U17 og U18-rekord, raskere enn Henrik Jørgensen da han var 18, men også ny internasjonal aldersrekord, skrev Axel på Instagram etter løpet. Ei uke tidligere hadde han gått helt tom og brutt en 10 000 m etter 8500 m, og dermed betydde det enda mer å lykkes nå.



- Det er dager som dette, hvor jeg tar meg sammen etter et skuffende løp, som definerer meg. Jeg gir ganske enkelt ikke opp, skrev han på Instagram.



Axel Vang Christensen (til venstre) strekker godt ut under 14.06-løpet i Aalborg. (Foto: Christian Jørn, Dansk Atletik)



Resultat A-heat

1 Thijs Nijhuis M 1992 MH Viborg AM 13:54,3 2 Andreas Lommer M 1991 MH Odense Atletik 13:58,3 3 Jakob Dybdal Abrahamsen M 1994 MH Aarhus 1900 A/M 13:59,4 4 Axel Vang Christensen M 2004 M17 FIF Hillerød Atletik 14:06,5 5 Theophile Bigirimana M 1993 MH Aalborg Atletik og Motion 14:37,8 6 Magnus Dewett M 1995 MH Herning Løbeklub 14:49,6 7 Niels Peter Nielsen M 1987 M30 AGF Atletik 15:07,2 8 Noel Mono M 1998 M22 Aalborg Atletik og Motion 15:35,2 Kasper Skov M 1992 MH AGF Atletik DNF Kristian Uldbjerg Hansen M 1996 MH Aalborg Atletik og Motion DNF Mikael Johnsen M 1992 MH AGF Atletik DNF Mikkel Dahl-Jessen M 1994 MH AGF Atletik DNF Morten Munkholm M 1985 M35 Randers Freja Atletik DNF

Den store overraskelsen

Mens Axel Vang Christensen allerede har vært stjerne i flere år, kom det gode 5 km-løpet til Joel Ibler Lillesø mer overraskende. 16-åringen, som fyller 17 i november, hadde før årets sesong 14.49,09 som pers på 5000 m på bane og 15.02 på 5 km gateløp.



Nå løp han altså over minuttet fortere på 5 km. Det skjedde i et eliteløp i Flakkebjerg 20. juni. Der løp Joel Ibler Lillesø på 13.59 og satt dansk U18, U20 og U23-rekord. Faktisk var han bare 2 sekunder unna å sette dansk seniorrekord. Han løp under den gamle, men ble slått av Thijs Nijhuis som løp på 13.57 og er den som nå har den danske rekorden.



Den norske 5 km-rekorden i klasse 16-17 år er til sammenligning på 15.09, satt av Jørgen Bye Breivik i 2008. Jakob Ingebrigtsen løp imidlertid på 13.35,84 på bane mens han enda var bare 16 år, så slik sett har Joel Ibler Lillesø enda et godt stykke å gå før han er på Jakobs nivå. Men strålende fornøyd hadde den danske 16-åringen all grunn til å være, noe han da også var:



- Jeg er helt oppe og flyr etter dette. Jeg hadde ingen forventninger om å løpe så bra, fortalte han til Dansk Atletiks Facebook-side.



- Idet jeg krysset målstreken og så klokka vise 13.58, var jeg skikkelig letta og samtidig virkelig overraska. Det fikk meg i hvert fall til å rope som en sinnsyk i det sekundet jeg kom inn. Alle guttene la seg ned og gispa etter luft, mens jeg bare stod i målområdet og ropte av glede. Jeg hadde overhodet ikke regnet med å løpe sub 14 og slettes ikke på landevei, fortalte dagens store overraskelsesmann, som altså var en unggutt på 16 år.





Her ser vi Joel Ibler Lillesø under et stevne i Østerbro for et år siden. (Foto: Christian Jørn, Dansk Atletik)



Resultat