Det var i alt 224 løpere som stilte til start i sesongens første Sommerkarusell som startet opp litt forsinket i årets sesong. Etter at alle idrettsarrangementene ble stoppet i forbindelse med de strenge smittevernbestemmelsene i vår så var det nok mange som følte at det nærmet seg en mer normal hverdag for mosjonsløperne i Bergen da de fikk stille til start i sesongens første løp i Sommerkarusellen.

Riktignok var det innført tiltak for å oppfylle kravene til smittevern. I tillegg til puljestarter med maksimalt 25 løpere så var det også satt opp to separate løp der det ene startet kl. 18 og det andre kl. 19. Dermed fikk man oppfylt kravet om maks 200 deltagere. Starten kl. 19 hadde en seedet gruppe for løpere som kjempet om topp-3-plassering, men det viste seg at også løperne som startet kl. 18 løpte så fort at de blandet seg i topp-3. Men premieringen av de tre beste i hver løype for hvert kjønn ble foretatt etter plasseringen i startfeltet kl. 19.

Det var også en ny løype denne gangen siden det stadig foretas endringer i forbindelse med veiutbyggingen i Fana-området, og den nye kontrollmålte løypen virket å være populær blant løperne, selv om den ikke ble opplevd som lettløpt.

Det var ingen tvil om at den aller raskeste kvinnen i 5-km-løypen var Eli Anne Dvergsdal, den allsidige og veltrente motbakkeeksperten som løp den noe kuperte løypen på 18:21. Men etter henne var det jevnt gode løp av flere kvinner i både løpet som gikk kl. 18 og det som gikk kl. 19, men siden de offisielle vinnerne ble kåret i det siste løpet så var det Sølvi Abbedissen og Lena Tangen som fikk sølv- og bronsjemedaljene.

For mennenes 5km ble det Thomas Schjøtt Hannevig, Jarle Aadland og Dawid Franek som tok hånd om de tre øverste plassene på resultatlisten, men her var det også noen gode tider i startpuljen kl. 18. Hvis denne organiseringen i to ulike løp skal holdes utover sommeren så bør arrangøren oppfordre dem som har ambisjoner om å stille seg opp i den siste starten.

På 10 km måtte alle starte kl. 19 så her ble det enklere, beste kvinne ble her Kristin Lunde foran Janne Skare og Ida Sjøstrøm. Herreklassen ble vunnet klart av Anders Kjærevik, bare to dager etter at han tok en tredjeplass i Besseggløpet.



Det var mange som syntes det var kjekt å kunne springe løpskarusell igjen ut fra Fana Stadion. Her legger Kjersti Solbu og Camilla Røren ut på sin 5 km.



De tre beste kvinner på 5 km: Sølvi Abbedissen, Eli Anne Dvergsdal og Lena Tangen.



Lena Tangen løp sammen med mamma Sølvi Nyvoll Tangen. Mamma var bare tre sekunder unna en medalje...

10 beste kvinner 5 km (start kl. 19)

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 303 Eli Anne Dvergsdal Gneist Friidrett K20-34 18:21 2 56 Sølvi Abbedissen TERTNES K40-44 21:58 3 243 Lena Tangen Fana IL K1-14 23:21 4 241 Sølvi Nyvoll Tangen Fana IL K40-44 23:24 5 1017 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 24:05 6 197 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 24:11 7 141 Anette Alvær MORVIK K20-34 25:14 8 139 Linda Bratland Lund MJØLKERÅEN K45-49 25:36 9 104 Kjersti Solbu FYLLINGSDALEN K40-44 25:50 10 358 Barbro Engevik Brekke Tryg K20-34 26:00

10 beste kvinner 5 km (start kl. 18):

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1001 Andrine Østervold TORANGSVÅG K15-19 21:07 2 1007 Lisa Østervold TORANGSVÅG K15-19 21:27 2 147 Anna Tresselt BERGEN K20-34 21:27 4 341 Torun Øvergaard Aarvik Gneist Friidrett K45-49 22:33 5 252 Tatiana Thiem LAKSEVÅG K35-39 23:04 6 194 Selma Røssland Gneist / Gneist Friidrett K15-19 23:07 7 149 Christina Svendsen BERGEN K20-34 23:40 8 187 Eldbjørg Njøs Syril IL K20-34 25:39 9 1021 Torbjørg Kjoberg FYLLINGSDALEN K50-54 26:04 10 34 Tone Solholm Blomsterdalen K50-54 26:15



Andrine Østervold og Lisa Østervold løp gode 5 km-løp.



De tre premierte menn 5 km: Jarle Aadland, Thomas Schjøtt Hannevig og Dawid Franek.

10 beste menn 5 km (start kl. 19)

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 85 Thomas Schjøtt Hannevig Varegg Fleridrett / Lerøy Seafood M20-34 17:55 2 350 Jarle Aadland Tryg M45-49 19:27 3 82 Dawid Franek Matvareexpressen M35-39 19:31 4 216 Magnus Nymark Sædalen Idrettslag M1-14 20:12 5 217 Trond Nymark TIF Viking M40-44 20:13 6 366 Kristoffer Skugrud Andreassen Gneist M15-19 20:46 7 254 Rune Johnsen NESTTUN M45-49 21:07 8 169 Joachim Sund RÅDAL M35-39 21:21 9 367 Øyvind Risnes BFG Bergen Løpeklubb / Endur Sjøsterk AS M55-59 22:04 10 198 Marius Birkeland BERGEN M20-34 22:13

10 beste menn 5 km (start kl. 18)

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 148 Markus Andersson BERGEN M20-34 17:16 2 263 Kristoffer Hasund FYLLINGSDALEN M20-34 18:24 3 214 Tommy Birkeland DNB Klubben M40-44 19:07 4 159 Martin Mjelde Bjarg IL M1-14 20:03 5 1005 Ole Budal Gneist M45-49 20:21 6 44 Kjetil Kårbø Loddefjordløperne M40-44 20:33 7 262 Hans Christian Bratli Martin Prestegård AS M20-34 21:14 8 37 Tord Andresen Søreide IL M1-14 21:31 9 157 Remi Mjelde Bjarg IL M40-44 21:49 10 337 Erik Øvergaard Aarvik Gneist Friidrett M1-14 22:18



Markus Andersson løp aller raskest på 5 km.



Kristoffer Hasund løp også godt på 5 km.



De tre beste kvinner på 10 km: Janne Skare, Kristin Lunde og Ida Sjøstrøm.

10 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 253 Kristin Lunde Opptur Motbakkeklubb K45-49 44:04 2 234 Janne Skare FYLLINGSDALEN K35-39 46:55 3 78 Ida Sjøstrøm BERGEN K20-34 49:48 4 188 Ina Aas LODDEFJORD K55-59 52:58 5 264 Hege Kjærgård Gneist Friidrett K45-49 55:52 6 109 Nina Krogstad Bergen Kommune BIL K35-39 56:28 7 1008 Anita Hultgren NESTTUN K60-64 57:49 8 185 Alexandra Viken Næss RÅDAL K20-34 01:05:06 9 184 Eirin Drønen RÅDAL K35-39 01:05:07 10 106 Gunn Vigdis Myklatun SANDSLI K50-54 01:12:02



Tre beste herrer 10 km: Ingolf Gald, Anders Kjærevik og Kristoff Bjørn Simon.

10 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 360 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M20-34 36:11 2 35 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 37:02 3 371 Kristoff Bjørn Simon Varegg Fleridrett / Varegg-Fjellgeitene M35-39 37:28 4 171 Christian Raknes RÅDAL M35-39 37:36 5 152 Aleksander Bjorøy Blubbelubb Sportklubb M20-34 37:46 6 53 Przemyslaw Machul Bergen Kommune B.I.L. M20-34 39:15 7 166 Lars Ottemøller NESTTUN M45-49 39:38 8 28 Kjell Skage Gneist / Vassbakk M50-54 40:27 9 199 Kristian Wiland Vange BERGEN M40-44 40:52 10 182 Andreas Stordal Norce M35-39 41:25



Fint driv over søskenparet Selma og Ole Martin Røssland ved passering 4 km.



I motsetning til i fjor foregår nå både start og mål på Fana Stadion. Løperne må derfor gjennom maratonporten to ganger.



Løperne trenger ikke å bestemme seg for distanse før start, men på dette punktet i løypen MÅ de velge.



Hege Tysse ser ikke særlig sliten ut på den siste kilometeren.



Løypen går over gressbanen nedenfor Fana Stadion. Om noen år vil det her stå en splitter ny innendørshall, Gneisthallen. Sponset av Trond Mohn.

