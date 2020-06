I A-heatet på 10 000 m på Øya stadion i Trondheim var det satt opp to harer - en til 30 minutter og en til NM-kravet på 32 minutter. Begge harene gjorde jobben perfekt. Alexander Kirkeberg hadde med seg sju mann i jevn fart og passerte 5000 m på 14.58 før han gav seg. Øystein Kvaal Østerbø gjorde det samme for pulje to og avslutta oppdraget med 15.56 halvveis.



Også på den siste halvdelen ble det kjørt jevnt og hardt. De fleste i tetfeltet tok sine drapartier, men på sisterunden skulle det stå mellom Trond Ørjan Eide og Isaac Tesfamichael. Eide var den som satte opp farten, og han holdt den så godt helt til mål at Tesfamichael aldri kom forbi. Vinnertida ble 29.44,85, og bare 28 hundredeler skilte de to første. Thomas Fremo, som hadde ligget nokså anonymt i feltet hele veien, var ytterligere et sekund bak på tredjeplass.



I alt kom fem mann inn under 30 minutter. Alle de tolv i A-heatet klarte NM-kravet, noe som vil si ei tid under 32 minutter. Aller mest fornøyd var nok Øyvind Ytterhus Utengen som løp i mål på 31.59,53. I tillegg var det tre mann i B-heatet som klarte ei tid under 32 minutter. I C-heatet løp 20 mann mellom 33 og 42 minutter. I alt var det 44 mann som løp 10000 meter denne kvelden.





Alle disse løp under NM-kravet og fem av dem under 30 minutter. Vi ser fra venstre: Jo Sverre Sande, Ebrahim Abdulaziz, Sverre Solligård, Trond Ørjan Eide, Petter Rypdal, Thomas Fremo, Ørjan Kjeldsli, Issac Tesfamichael. (Foto: Ola Sakshaug)​





Alexander Kirkeberg hadde en travel kveld som hare i både A- og B-heatet. Her leder han an i B-heatet etter først å dratt A-heatet til 5000 m-passering på 14.58. (Foto: Bjørn Johansen)



Det ble en stor dag for Svorkmo med seier til Trond Ørjan Eide og ytterligere to mann under NM kravet og alle disse fem trygt i mål. Vi ser fra venstre: Øystein Solligård, Sverre Solligård, Jo Inge Sandvik, Trond Ørjan Eide og Jo Sverre Sande. (Foto: Lars Bendic Eide)

Sterke vinnertider på 600 m

På 600 m ble det meget gode vinnertider i både kvinne- og herreklassen. Hedda Hynne løp 64 hundredeler fortere enn under Impossible Games og kom i mål på 1.28,42. Det var bare 14 hundredeler bak Trine Mjålands norske bestenotering på distansen.



- Det gikk for kontrollert første 400 m som lignet mer på en 800 m-passering. Jeg er godt fornøyd med hvordan jeg sto løpet, og sitter igjen med en god følelse, rapporterte Hedda Hynne til Kondis etter løpet. Også 17 år gamle Sigrid Bjørnsdatte Wahlberg løp meget bra og kom i mål på 1.31,15.



Herreklassen ble vunnet på sterke 1.19,47 av Kjetil Brenno Gagnås. Bare elleve norske menn har noen gang løpt fortere enn det 20-åringen fra Børsa nå gjorde.



Forholdene under løpene var greie, men ikke helt ideelle. Da A-heatet på 10 000 m gikk, hadde temperaturen falt til ca. 17 grader. Det var overskya, men noe vind.





Hedda Hynne flankeres Marie Wollan Benum (t.v.) og Ingrid Wollan Benum som ble nummer én og to på 600 m i jenteklassen. (Foto: Bjørn Johansen)





Kjetil Brenno Gangås (til høyre) blir gratulert med seieren på 600 m av toeren Magnar Lundberg. (Foto: Bjørn Johansen)