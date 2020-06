Så langt er hele 114 menn påmeldt 5000 meteren under Boysen Memorial. I tillegg til Henrik Ingebrigtsen, Sondre Nordstad Moen og Per Svela kan vi nevne Zerei Kbrom Mezngi, Even Brøndbo Dahl, Magnus Tuv Myhre, Simen Halle, Senay Fissehatsion, Sigurd Ruud Skjeseth, Abdullahi Dahir Rabi og Eivind Øygard blant de som vil være med å kjempe langt fram i feltet. Men her stiller omtrent rubbel og bit av gode norske baneløpere pluss løpssterke skiløpere som Martin Kirkeberg Mørk, Lars Agnar Hjelmeset og Hans Christer Holund. Du skal virkelig være god bare for å komme med i A-heatet.

Litt mer glissent er det på damesida der bare 12 kvinner så langt er påmeldt 5000 meteren. Men flere av landets beste stiller, og det blir spennende å se hva Sigrid Jervell Våg, Vienna Søyland Dahle, Andrea Modin Engesæth, Mari Roligheten Ruud og Siren Amelia Seiler og flere andre unge og fremadstormende løpere kan få til.





Vienna Søyland Dahle (143) og Sigrid Jervell Våg (26) har hatt mange spennende dueller de seinere åra. Under Boysen Memorial møtes de til en ny. (Foto: Tom Roger Johansen)





På 800 meteren tirsdag 30. juni blir det mange heat på både kvinne- og herresida. Malin Edland Ingeborg Østgård, Pernille Karlsen Antonsen, Grethe Tyldum, Malin Hoelsveen, Vilde Våge Henriksen samt Ina og Maren Halle Haugen er noen av de antatt sterkeste.

På herresida er det to store favoritter - Filip og Jakob Ingebrigtsen. Filip er den som har best pers og som gjerne er regna som den raskeste av de to, men godt mulig har Jakob også utvikla seg videre på 800 m slik at det kan bli en helt jevn duell. Filip har 1.47,79 som pers og Jakob 1.49,40, men det skal sies at Jakobs pers ble satt helt tilbake i 2017 mens han enda var bare 16 år.

Andre sterke løpere på 800 meteren er Markus Einan, Sigurd Tveit, Moa Bollerød og Didrik Warlo pluss en stor gjeng utfordrere.

Det sies at NRK skal sende minst en av dagene og mest sannynlig 5000 meteren på mandag. I tillegg vil det ganske sikekrt bli streaming på NRK eller annet sted.





Hvem skal gratulerer hvem med seieren etter 800 meteren under Boysen Memorial på tirsdag? Kan det tenkes at noen kan utfordre brødrene fra Sandnes? (Foto: Sylvain Cavatz)





