Den som kanskje imponerte mest i dei flate løypene, var motbakkespesialist Johan Bugge. Den tidlegare EM-vinnaren i motbakkeløp vann 10 kilometeren på 31.33 - med mest 3 minutts margin til andremann, Bjørnar Kjønnøy Slettvåg. Raskast av kvinnene var Helene Herje som sprang mila på 39.45.



På 5 km vann Marit Bjerkeli og Preben Grønseth på 20.53 og 17.33. Kondis' rogalandsreporter som var på klatreferie i området, Thomas Hetland, kom på andreplass, etter å slengt seg med på impulsen.



- Det var eit fint løp med raske løyper, men veldig varmt med 24 grader. Artig å få springe i så flotte omgjevnader når sjansen byr seg, rapporterte han etter løpet.



Dei raske løypene gjekk fram og tilbake langs den nokså flate landevegen, og dei vart kontrollmålte tidlegare i sommar.



På halvmaraton gjekk sigeren til Victoria Heggdal Voie på 1.35.32 og Sebastian Krogvig på 1.15.49. I alt var det med 50 løparar, og 11 av dei var kvinner.



Johan Bugge er aller best i bratte bakkar, men han spring òg fort på flatmark. No vann han 10 kilometeren på 31.33. (Foto: Karl Gustav Hetland)



Fleire ungdommar sprang knallbra. Emil Aslaksen Røed (305) vann 14-15-årsklassen på 19.49, Brage Bjerkeli (307) vann 12-årsklassen på svært så sterke 18.52, og Ola Gjøen Megård (309) var best av 13-åringane med 18.55. (Foto: Karl Gustav Hetland)



Førstemann i mål på 5 km var Preben Grønseth som sprang på 17.33. (Foto: Karl Gustav Hetland)



5 km kvinner

1 312 Marit Bjerkeli 40-44 år F 20:53 - 2 317 Ida Brakstad Orset 13 år F 24:36 +3:43 3 321 Embla Fagerli 13 år F 25:28 +4:35 4 303 Lillian Maria Langset 23-34 år F 26:52 +5:59



5 km menn

1 301 Preben Grønseth 20-22 år U23 M 17:33 - 2 302 Thomas Hetland 40-44 år M 18:12 +0:39 3 307 Brage Bjerkeli 12 år M 18:52 +1:19 4 309 Ola Gjøen Megård 13 år M 18:55 +1:22 5 304 Are Uran 45-49 år M 19:02 +1:29 6 311 Håvard Bjerkeli 40-44 år M 19:19 +1:46 7 305 Emil Aslaksen Røed 14-15 år M 19:49 +2:16 8 314 Runar Dahl Røsand 35-39 år M 19:55 +2:22 9 318 Mads Kirkreit Gjethammer 14-15 år M 19:57 +2:24 10 310 Kolbjørn Hjertvik 65-69 år M 20:40 +3:07 11 315 Tom Skar 45-49 år M 21:13 +3:40 12 313 Frode Holthe 45-49 år M 21:39 +4:06 13 306 Henrik Malme 13 år M 22:35 +5:02 14 308 Sander Nerland Roksvaag 14-15 år M 22:54 +5:21 15 316 Frank Fylling 40-44 år M 23:08 +5:35 16 319 Marius Femoen 11 år M 24:32 +6:59



10 km kvinner

1 205 Helene Herje 35-39 år F 39:45 - 2 216 Ida Lindkvist 23-34 år F 41:15 +1:30 3 207 Marianne Standal 45-49 år F 41:42 +1:57 4 215 Marta Ulvensøen 23-34 år F 43:23 +3:38 5 219 Frida Cecilie Elvemo 23-34 år F 46:11 +6:26



10 km menn

1 201 Johan Bugge 23-34 år M 31:33 - 2 203 Bjørnar Kjønnøy Slettvåg 35-39 år M 34:20 +2:47 3 202 Morten Eilifsen 35-39 år M 36:07 +4:34 4 204 Sturle Starheim 45-49 år M 36:38 +5:05 5 209 Øyvind Bugge 23-34 år M 39:17 +7:44 6 206 Torstein Svendsgaard 23-34 år M 39:49 +8:16 7 210 Arunas Saunorius 40-44 år M 40:29 +8:56 8 213 Joakim Lokna 23-34 år M 41:27 +9:54 9 208 Terje Strand 40-44 år M 41:37 +10:04 10 214 Eivind Lilleås 35-39 år M 41:51 +10:18 11 211 Kjetil Lorentzen 23-34 år M 42:04 +10:31 12 217 Thomas Kristoffer Tennøy 35-39 år M 44:28 +12:55 13 218 Olaf Anders Høystakli 23-34 år M 46:03 +14:30 14 212 Torgeir Janbu 23-34 år M 47:36 +16:03 15 221 Knut Vidar Haukebø Siem 35-39 år M 47:37 +16:04 16 220 Kent Ronny Hammerø 35-39 år M 48:50 +17:17 17 222 Peder Ringdal 75-79 år M 55:34 +24:01

Halvmaraton kvinner

1 108 Victoria Heggdal Voie 23-34 år F 1:35:32 - 2 105 Linda Hovde 35-39 år F 1:40:53 +5:21



Halvmaraton menn

1 101 Sebastian Krogvig 23-34 år M 1:15:49 - 2 102 Ingvar Grønseth 45-49 år M 1:30:49 +15:00 3 103 Erik Fuglseth 40-44 år M 1:32:29 +16:40 4 104 Ola Stranden Andersen 23-34 år M 1:34:19 +18:30 5 106 Eivind Fagerli 40-44 år M 1:47:27 +31:38 6 107 Robert Oshaug 45-49 år M 1:55:08 +39:19



Klassevise resultat

Starten på 10 km har gått, og vi ser at Marianne Standal (207) og Kjetil Lorentzen har kommi godt i gang. (Foto: Karl Gustav Hetland)



Sebastian Krogvig (101) la seg i tet ut frå start og tok ein klar siger på halvmaraton. Ingvar Grønseth (102) måtte etter kvart sleppe, men han var nummer to òg ved målpassering. (Foto: Karl Gustav Hetland)



Vi avsluttar reportasjen med ein stilstudie av halvmaratonvinneren. I landevegsløp blir ein ikkje diska for å trø på streken. (Foto: Karl Gustav Hetland)