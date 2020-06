- På grunn av smittevernsituasjonen i disse koronatider og med de begrensninger som er satt, måtte vi som arrangør være noe mer fantasifulle for å få avviklet arrangementet, som i år blir for 39. gang. Nå kan de som vil delta, gående, joggende eller løpende gjøre det når det passer dem i løpet av sommeren, men senest innen utgangen av august, forteller leder Erik Øsmundset i Risberget Turforening.

- Risberget rundt er terminfestet til lørdag 11. juli, men det vil ikke bli noe fellesarrangement fra startstedet ved Kynnbrua i år. Etter godkjenning av helsemyndighetene i Våler kommune kaller vi det i år et folkehelseprosjekt der målet er å få flest mulig til å delta på 5 eller 11 km i de fine Risberget-løypene. Om man vil delta i konkurransen på tid, må man selv ta tida. Etter å ha vært gjennom løypa kan deltakerne melde fra om dette til meg eller Bjørg Risberg, forteller turforeningslederen som håper flest mulig vil delta også i år.

- Deltakelsen i år blir gratis for alle, men den teller likevel med for å få de medaljer som deles ut etter første, tredje, femte og tidende gangs deltakelse. Disse premiene vil bli delt ut ved neste års arrangement som blir lørdag 10. juli 2021, forteller Øsmundset.

Han tør ikke spå hvor mange som vil delta etter denne korona-metoden, men i fjor deltok 213 som var ny rekord. Han har registrert at flere enn vanlig er på tur i skog og mark, mange har også benyttet de fine løypene i Risberget allerede. Den første helga det var kjent via arrangørens Facebookside at arrangementet i år blir spesielt, meldte ti fra at de hadde deltatt.



- Velkommen til deltakelse, når det passer deg, avslutter Øsmundset.

Smittevernet gjør at man kan delta i Risberget Rundt når det passer den enkelte. Men smittevernreglene må overholdes, hvilket betyr en meters avstand om det er flere som tar turen samtidig. (Foto: Erik Øsmundset)





Holsetra. Et av de vakre stedene man passerer i Risberget Rundt-løypa, med utsikt mot Kynna og Holsjøen. (Foto: Erik Øsmundset)



Start og mål for Risberget Rundt er som før ved paviljongen ved Kynnbrua. Der er det hengt opp info om løpet som Martin Øsmundset her påpeker. (Foto: Tom Arne Stormo)



RISBERGET RUNDT PÅ TERMINLISTA

