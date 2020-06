Ukas økt er et samarbeid mellom Løpetrening og Kondis. Denne ukas økt er hentet fra et av Løpetrenings programmer for deg som ønsker å løpe halvmaraton på under to timer.

Varighet/fakta om økten: ​​Ca ​90 minutter inkludert oppvarming, hovedøkt og nedjogg.

Beskrivelse:

– ​​​​​Gjennom et langt halvmaratonløp vil farten variere noe underveis. Dette kan være pga bakker, svinger, kuppert terreng osv - altså med bakgrunn i løypeprofilen. Det å trene på varierende fart er lurt, sier løpetrener Andreas Gossner hos Løpetrening.

Denne økta er en tempo- og fartsøkt. Det er derfor viktig med god oppvarming. Jogg rolig i 15 minutter slik at beina og kroppen blir gode og varme.

Deretter skal du løpe 10 kilometer sammenhengende i variert tempo. Du skal løpe annenhver kilometer i race-pace og annenhver kilometer i såkalt flyt-fart (altså noe saktere enn race-pace). På den første, tredje, femte, syvende og niende kilometeren skal du holde race-pace (5.45 min/km) - og på de kilometerne i mellom skal du holde flyt-fart (6.15 min/km). Altså annenhver kilometer race-pace / flyt-fart.

Etter en tempo-økt som denne er det viktig å avslutte med helt rolig nedjogg i 10-15 minutter​.

Medlemsrabatt:

