Leder av kartutvalget i Norges Orienteringsforbund, Terje Wiig Mathisen har sammen med o-løperne Henning Spjelkavik og Jan Kocbach, brukt våren på å lage kart over hele Norge. Nå er 2/3 av Norge klart.

– Vi har lagt inn data for omtrent 2/3 av Norge hittil. Kartet vil bli lagt ut fredag, mest trolig klokken 12.00, sier Terje Wiig Mathisen.

De bruker data hentet fra Statens kartverk, som holder på å skanne hele landet med laser. Til nå har de data for 2/3 av Norge, og de regner med at data for resten av Norge vil bli lagt inn i programvaren i løpet av 2020. Tanken om å utvikle datagenerte kart har vært der siden Finland fikk dette for 5 år siden, men fremdriften var dårlig inntil man fikk på plass en avtale med Statens Kartverk/GeoVekst/kommunene om full tilgang til alle kartdata.

Karteksempel fra det populære turistmålet: Trolltunga

- Kartet er ikke av samme kvalitet som et o-kart, som er synfart ute i terrenget, likevel gir dette unike muligheter i områder som aldri tidligere har vært kartlagt for orientering. Det gjelder både ivrige o-løpere og andre som vil ut på tur i nye områder, forteller Terje Wiig Mathisen.

Kartet har også fått omtale på aftenposten.no

Ifølge Mathisen er MapAnt et langt mer detaljert kart sammenlignet med Kartverkets 1:50 000-serie, som mange bruker for å orientere seg i naturen.

– Dette kartet har fem ganger bedre oppløsning, og besitter 20 ganger så mye informasjon. Det er gult ved åpent landskap, hvitt i områder der det finnes «klassisk norsk skog» og grønt hvor det er tett vegetasjon, forklarer han. I tillegg vil man kunne se markerte stup og skrenter.

– Med 5m høydekurver som er optimalisert for å vise viktige detaljer i terrenget, 2,5m hjelpekurver der det trengs, og svart for å markere stup og skrenter, viser slike kart veldig mye bedre hvordan det er å komme seg frem i landskapet, sier Mathisen.

Her finner du kartet: Mapant.no

Den finske utgaven: Mapant.fi

For å illustrere kvaliteten på kart fra Mapant mot et vanlig o-kart ser du her kartet fra VM i 2019 ved Mørk i Østfold.

Dekningsoversikt tatt ut for noen dager siden: