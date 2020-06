Vi har fått denne rapporten frå Kristin Rundsveen. Fotograf alle bileter er Sigrid Skjerdal.

I eit år der dei fleste arrangement er avlyst, har dugnadsgjengen i Fresvik likevel klart å arrangere løp, og det var stor interesse med 112 gjennomførande. Det var ein heit dag, og etter endt løp var det mange som spylta av seg i hageslangen «Nilen sine kjelder», før eit forfriskande dukkert i fjordan var eit must for dei fleste.

Når det var som mest usikkerheit under nedstenginga, og mange valgte å kansellere i god tid, bestemte vi oss for å uansett gjennomføre eit forenkla løp, med færre deltakarar og ulike starttidspunkt på løpa.

Julie Bøtun var smittevernansvarleg på dette arrangementet:

- Me tok omsyn til korona, og tillèt ikkje bruk av dusjar, og ikkje felles drikkestasjonar, men heller be løparane ha eigne flasker i løypa.

Årets arrangement samla heile 112 deltakarar.

Heidrar løpekongen frå Fresvik

Gjennom fleire år har eldsjelane i IL Modig arbeidd mot å lage eit idrettsarrangement for alle, og løpet blir tilrettelagt med sikte på helse- og trivselsformål meir enn på konkurransar og prestasjonar. Fungerande leiar i friidrettsgruppa, Dag Einar Bøtun, understrekar at her fokuserer me på god stemning, rørsleglede og personleg meistring! – «Gå eller spring. Uansett alder, form eller erfaring er dette løpet perfekt for akkurat DEG!»

Dette er tredje året med Mensen Ernst minneløp i ny drakt, og deltakarane kunne velje mellom fire løyper. 1,5 km, 3,5 km, 6,5 km og 12 km. I tillegg blir det arrangert 400 m baneløp for dei minste, med stor innsats og mykje entusiasme. Kvar av dei fire distansane er oppkalla etter Ernst sine fire største løpebragder, og deltakarane kunne dermed velja å følgja i fotspora til Ernst frå «Paris-Moskva», «München-Nauplia», «Istanbul-Calcutta» eller «Mot Nilen sine kjelder».-

Sosialt løp

Ved å dempa fokuset kring vinnarar, plasseringar, tider og løyperekordar, og heller fokusera på at dette er ein dag kor rørslegleda er det viktigaste. Uavhengig av distanse startar løparane i ein stor fellesstart på Modig stadion og legg ut på fire ulike rundløyper. Kvar runde startar og sluttar inne på Modig Stadion, og tal rundar er bestemt av kva distanse deltakarane er påmeldt. Dette gjer løypa svært publikumsvenleg, og ikkje minst er det kjekt og sosialt for løparane.

Stor interesse med mange tilreisande

Årets løp er ein av få løp som blir arrangert i Noreg, og difor var nok interessa frå tilreisande ekstra stor. Severin Myrbakken (54) kom heilt frå Rena i Østerdalen til Fresvik for å delta i Mensen Ernst minneløp for første gong. «Det er eit fantastisk konsept, som er svært publikumsvenleg med kjekke løpstrasear. Etter å ha høyrt om Noregs første profesjonelle idrettsutøvar i diverse forum, så var det utruleg stilig å komme til Fresvik for å delta i minneløpet hans. Ramma rundt med den fantastiske naturen var jo prikken over i´en».



Resultater Mot Nilen sine kjelder (12 km)

Plass Startnr. Navn Tid 1 315 Joar Grov Turvoll 45:20

Resultater kvinner Istanbul-Calcutta t/r 8300 km (6,5 km)

Plass Startnr. Navn Tid 1 221 Julie Kristin Ness 28:56 2 230 Gunvor Refsdal 32:56 3 218 Hilde Vassend 34:50 4 219 Hanne Vassend 35:13 5 206 Liv Hatlelid Gilpin 38:23 6 214 Kari Heggenes Kvammen 40:29 7 227 Dina Amundsen 43:10 8 226 Malin Amundsen 43:11 9 220 Kristine Njøs Slinde 48:24 10 223 Aslaug Bøtun 50:47 11 228 Silje Kvamme 50:54 12 215 Magnhild Breilid 57:02 13 209 Øydis Kleppe Bøtun 58:06 14 232 Maria Elisa Høgheim 58:15

Resultater menn Istanbul-Calcutta t/r 8300 km (6,5 km)

Plass Startnr. Navn Tid 1 222 Kjell Frode Hole 32:27 2 225 Vemund Hove 33:19 3 217 Joakim Tenold 33:31 4 235 Adrian Øyri Knørra 34:19 5 205 Endre Gilpin 38:24 6 236 Håvard Breilid 43:06 7 234 Stig Kjeilen 46:30 8 200 Haavard Breilid 50:15 9 229 Mats Isaksen 50:54 10 204 Kjell Magnar Guddal 54:07 11 231 Sverre Høgheim 58:18 12 201 Ørjan Bøtun 58:37 13 207 Magnar Nilsen 01:03:11 13 208 Tommas Prozenko 01:03:11 15 216 Ingar Breilid 01:04:48





Resultat kvinner München-Nauplia 2700 km (3,5 km)

Plass Startnr. Navn Tid 1 125 Eline Bjørneklett 18:19 2 110 Marie Hov Heggestad 18:41 3 107 Thea Tenold 18:45 4 120 Sussane Mead 18:53 5 109 Johanna Tenold 23:56 6 100 Anita Høydal 24:54 7 128 Dagrun Bøthun 28:14 8 115 Nann Ingunn Simlenes 28:21 9 102 Reidun Breilid 30:59 10 116 Anette Refsdal 37:13 10 117 Tone Vange Grindedal 37:13 12 104 Bente Otterdal Nilsen 39:13 13 105 Marta Ringheim 39:31

Uten tid:

0 103 Torill Nesheim Tokvam 00:00 0 118 Anne Marie Øyri 00:00

Resultat menn München-Nauplia 2700 km (3,5 km)

Plass Startnr. Navn Tid 1 121 Arne -Olav Lien Bardølsgården 19:50 2 124 Theymen Van Dijk 21:00 3 127 Tomas Kruvelis 21:30 4 113 Sondre Hov 21:48 5 123 Arild Hov 21:53 6 122 Viljar Tønder Antun 32:56 7 114 Jørund Nerberg 36:43 8 106 Henrik Aleksander Stenerud Bøtun 36:46 9 112 Agnar Bøtun 40:17

Uten tid:

0 119 Inge Øyri 00:00 0 101 Ole Håkon Tokvam 00:00

Resultat kvinner Paris-Moskva 2500 km (1,5 km)

Plass Startnr. Navn Tid 1 17 Signe Vangsnes 06:53 2 18 Emilie Vangsnes 08:03 3 9 Sara Tenold 10:35 4 7 Tone Merete Holmberg 11:30 5 22 Hanne Elisabet Sundby 11:44 6 10 Anne Gjertrud Hov 16:26 7 11 Sandra Amundsen 19:34 8 3 Ingrid Elise Gilpin 21:55 9 13 Gyda Bøtun 25:53 10 16 Oddbjørg Vedum 25:55

Uten tid:

0 2 Julie Bøtun 00:00

Resultat menn Paris-Moskva 2500 km (1,5 km)

Plass Startnr. Navn Tid 1 1 Eirik Breili 06:19 2 15 Adrian Bøthun Olsen 07:18 3 6 Arild Fossum Lillesvangstu 07:58 4 4 Benjamin Gilpin 09:52 5 5 Geoff Gilpin 09:53 6 21 Jonas Kruvelis 11:57 7 12 Asgeir Nilsen 12:47 8 19 Oddvin Liaskar 13:24 9 14 Filmon Mebratholm 15:57

Uten tid:

0 8 Kåre R Haugen 00:00