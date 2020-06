NB! Tekster til bildekarusellen over kommer i løpet av mandagen! (Foto: Hanne Sigstad/Rune Gilde)

Stavåsen Halvmaraton var opprinnelig på terminlista som lokal sesongavslutning i fjor høst, men da kom vinteren tidlig og løpet ble utsatt til våren. Så kom koronaen og Kondistreninga i Elverum har deretter hatt en aktiv vår med virtuelle løp. Det ble derfor sommer før Stavåsen Halvmaraton kunne løpes for første gang søndag.

Som i høstens erstatning på asfalt, Elverum Halvmaraton, er det et helt gratis lavterskel-tilbud som med en uhøytidelig ramme skal bidra til at mosjonister tør å prøve seg på den halve klassiske distansen for første gang. Med den spesielle våren vi har bak oss, appellerte det lokale initiativet også til garvede løpere med konkuranse-abstinenser.

Det var 19 løpere på start da Rolf Bakken ga sine siste instrukser før feltet spredde seg godt ut i den tøffe starten på løypa. I tillegg valgte fire løpere andre tidspukt i det åpne løpet slik at 24 startet og 23 ble registrert i mål i det historiske halvmaratonløpet i turområdet mellom Søbakken og Hernes i Elverum kommune. (Foto: Rune Gilde)

Løypa har en tøff profil med over 250 meter høydeforskjell og en 1,5 km sammenhengende stigning etter 4,5 km. Etter 9 km er man må toppen i Hernes, og løperne får igjen høydemeterne mer fordelt både på asfalt, kjerreveg og grus. Profilen kan minne en del om løypa i Kongsvinger Maraton som også løperne må beregne 5-10 minutter lenger tid på enn en flat halvmaraton, avhengig av styrke og teknikk til å løpe bakker både opp og ned. Selv om det var en tøff løypa å debutere i for et knippe løpere, gjorde profilen det overkommelig å løpe andre halvdel betydelig raskere enn første, altså en med så kallt negativ split. (Som er kuriositet kan det nevnes at undertegnede, som ikke har ikke for vane å disponere på den sikre sida, løp siste halvdel akkurat 6 minutter raskere enn den første.....)



Det var også ulik bakkestyrke som avgjorde tetstriden i løpet i de dype skoger. Ultra- og bakke-ekspert Kenneth Dæhlen, som gjennomførte en "Everest" hjemme på Rena for en drøy måned siden, førte an på de tøffe 9 første kilometerne, men var sjanseløs da Henning Aasen slapp på nedover på asfalten i Hernes. I mål ble differensen på tilnærmet fem minutter.

Ina Isabella Høiland fra Trømsø Løpeklubb gjestet Elverum for anledningen og fikk en fin økt i maratontreninga med uvisst mål denne sesongen. Trømsø-jenta løp forøvrig på 2:56:04 i Berlin i fjor høst og hadde 1:21:37 på halve distansen i Midnight Sun Marathon på samme tid i fjor. Søndag ble det 1.33.26 med en helt annen profil, og det sier nok en del også om løypa. Henning Aasens tid var ca. 5 minutter bak persen på distansen fra i fjor. Åslia-løperen vant også Elverum Halvmaraton som Kondistreninga også stod bak sammen med Team 55+ i fjor høst.



Bak den suveren eneren i dameklassen, startet Oda Sandmo Kristoffersen best med Kjersti Kjeldaas aldri langt bak. På den siste halvdelen var den mer rutinerte Kjersti best og sikret seg 2. plassen på 1.49.28. Også Oda kom inn under to timer til en klar 3. plass. I herreklassen løp Øyvind Borg løp solo inn på sterke 1:32:28 etter at regnværet satte inn for alvor rett etter at alle var vel i mål på fellesstarten kl 11.

Løpet som ble bragt vel i havn av et par av medlemmene i Team 55+, ble applaudert av deltakerne for en sjelden mulighet til å ikle seg et startnummer og kjenne på konkurransefølelsen. Det enkle er tydeligvis bra nok - ikke minst i disse magre konkurransetider.



Stavåsen Halvmaraton på Strava

Resultater Stavåsen Halvmaraton 28.06.2020: Kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Ina Høiland Tromsø Løpeklubb K 30-34 01:33:26 2 Kjersti Kjeldaas K 50-54 01:49:28 3 Oda Sandmo Kristoffersen K 30-34 01:56:48 4 Kerstin Gustafson K 30-34 02:07:16 5 Kristin Sigstad JH Langrenn K 35-39 02:09:41 6 Sintija Vagale K 25-29 02:16:24 7 Katarina Sortodden K 45-49 03:32:28 Menn: 1 Henning Aasen Åslia Skilag M 45-49 01:26:37 2 Kenneth Dæhlen Romerike Ultraløperklubb M 40-44 01:31:26 3 Øyvind Borg M 35-39 01:32:28 4 Svenn-Martin Søgaard M 30-34 01:38:40 5 Amund Sigstad Hernes IL M 35-39 01:39:20 6 Fredrik Andersen Lindstad ØPIL M 30-34 01:40:39 7 Jørgen Stensløkken M 35-39 01:41:10 8 Bjørn-Tore Gulbrandsen Romerike Ultraløperklubb M 35-39 01:41:48 9 Rolf Bakken Team55+/Kondis M 60-69 01:45:34 10 Stig Ødegaarden M 40-44 01:48:26 11 Thomas Jansrud M 40-44 01:50:32 12 Arne Brenna M 50-54 01:55:28 13 Frode A. Skrutvold YNWA M 40-44 01:57:18 14 Pål H. Svarstad M 45-49 01:57:18 15 André Berge JH Langrenn M 35-39 02:09:41 16 Jonas Elverum M 30-34 02:12:44

Resultater Stavåsen Halvmaraton 2020 - klassevis.pdf