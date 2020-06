Boysen Memorial arrangeres over to dager. I kveld, mandag, fra kl 18:20 arrangeres 5000 m fordelt på 10 heat (1 for kvinner og 9 for menn). Det er 15 påmeldt i kvinneklassen og hele 120 i herreklassen. A-heatet, med de antatt raskeste løperne, startet kl. 21:20 for kvinner og 21:45 for menn. NRK sender direkte fra kl 20:58.



HER kan du følge NRK sin direktesending fra kl. 20:58



Resten av 5000 m streames på Tjalves Facebook-side. Det samme gjelder hele stevnet tirsdag.



Tidsskjema mandag

18.20 - 5000m MS I

18.45 - 5000m MS H

19.10 - 5000m MS G

19.35 - 5000m MS F

20.00 - 5000m MS E

20.20 - 5000m MS D

20.40 - 5000m MS C

21.00 - 5000m MS B

21.20 - 5000m KS A

21.45 - 5000m MS A



Startliste for de beste heat på 5000 m

Kvinner, Heat A

32 (1) Lone Karin Brochmann BUL, IL i

377 (2) Emilie Mo Vidar, Sportsklubben

376 (3) Anna Marie Nordengen Sirevåg Vidar, Sportsklubben

107 (4) Ine Bakken Gular, IL

156 (5) Siren Amelia Seiler Kristiansand Løpeklubb

53 (6) Vilde Obel Vigerust BUL, IL i

17 (7) Anne Skuggedal Hansen BUL, IL i

23 (8) Delphine Catherine Poirot BUL, IL i

18 (9) Anniken Johnsen BUL, IL i

239 (10) Mari Roligheten Ruud Runar, IL

141 (11) Vienna Søyland Dahle Idrettslaget Skjalg

311 (12) Malin Edland Tjalve, IK

308 (13) Kristine Eikrem Engeset Tjalve, IK

235 (14) Andrea Modin Engesæth Runar, IL

316 (15) Sigrid Jervell Våg Tjalve, IK



Menn, Heat A

73 (1) Even Brøndbo Dahl FIK Orion

147 (2) Eivind Øygard Jølster IL

234 (3) Abdullahi Dahir Rabi Runar, IL

13 (4) Magnus Tuv Myhre Brandbu IF

242 (5) Simen Halle Runar, IL

108 (6) Jacob Boutera Gular, IL

370 (7) Zerei Kbrom Mezngi Vadsø Turnforening

317 (8) Sigurd Ruud Skjeseth Tjalve, IK

251 (9) Narve Gilje Nordås Sandnes IL

367 (10) Per Svela Ullensaker/Kisa IL Friidrett

351 (11) Jonatan Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb

390 (12) Sondre Nordstad Moen Vidar, Sportsklubben

247 (13) Henrik Børkja Ingebrigtsen Sandnes IL

359 (14) Fredrik Sandvik Ullensaker/Kisa IL Friidrett

389 (15) Sindre Buraas Vidar, Sportsklubben



Menn, Heat B

109 (1) Johannes Teigland Gular, IL

154 (2) Kristian Tjørnhom Kristiansand Løpeklubb

315 (3) Senay Amlesom Fissehatsion Tjalve, IK

122 (4) Trym Halvard Sagstuen Tønne Halden IL

78 (5) Thomas Fremo Fjellørnen IL

213 (6) Magnus Gjerstad Osterøy IL

100 (7) Philip Anders Anthelme Massa Gneist,IL

273 (8) Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb

294 (9) Awet Nftalem Kibrab Tjalve, IK

131 (10) Magnus Dewett Herning LK

270 (11) Ørjan Kjeldsli Stadsbygd IL - Friidrett

98 (12) Andreas Iden Gneist,IL

287 (14) Trond Ørjan Eide Svorkmo N.O.I.

244 (15) Erik Lomås Salangen IF - Friidrett



Komplett startliste





800 m tirsdag

I morgen, tirsdag, arrangeres 800 m med start fra kl 19:40. Det er da satt opp 5 heat for kvinner og 10 for menn. A-heat for kvinner går 20:08, mens herrenes antatt raskeste løpere starter 21:32.



På 800 m finner vi først og fremst Jakob og Filip Ingebrigtsen. I tillegg i herreklassene er blant annet også Markus Einan, Sigurd Tveit, Moa Bollerød og Didrik Warlo. På kvinnesiden finner vi Malin Edland, Ingeborg Østgård, Pernille Karlsen Antonsen, Grethe Tyldum, Malin Hoelsveen, Vilde Våge Henriksen og søstrene Ina og Maren Halle Haugen blant de antatt sterkeste.



Tidsskjema tirsdag

19.40 800m KS E

19.47 800m KS D

19.54 800m KS C

20.01 800m KS B

20.08 800m KS A

20.29 800m MS J

20.36 800m MS I

20.50 800m MS G

20.57 800m MS F

21.04 800m MS E

21.11 800m MS D

21.18 800m MS C

21.25 800m MS B

21.32 800m MS A



Komplett tidsskjema tirsdag



Hele stevnet tirsdag streames på Tjalves Facebook-side.



Les tidligere forhåndsomtale på kondis.no



Kondis vil være til stede med fotograf på arrangementet begge dager.



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957