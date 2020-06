Mandag ettermiddag og kveld ble første dag av Boysen Memorial arrangert på Bislett. Hele kvelden var viet til 5000 m og så mange som 10 heat (ni for menn og ett for kvinner) med totalt 116 deltakere (103 menn og 13 kvinner) som fullførte distansen.



Heatet det på forhånd knyttet seg størst spenning til var A-heatet for menn hvor Henrik Ingebrigtsen og Sondre Nordstad Moen stilte på startstreken. Med seg som fartsholder hadde de fått Sindre Buraas.



Henrik Ingebrigtsen, som med 13:15,38 og dermed fem sekunder bedre pers enn Sondre Nordstad Moen, var storfavoritt. Det lille Henrik har fått vist seg fram i konkurranser i år tyder på at han etter operasjonen i fjor høst har vært i bedre form enn på flere år. Dette samtidig som Sondre har prioritert lengre distanser.



Favoritt: Det var forventet en duell mellom Henrik Ingebrigtsen og Sondre Nordstad Moen - med Henrik som den store forhåndsfavoritten. (Foto: Sylvain Cavatz)



Sindre Buraas var fartsholder med mål om å løpe første halvdel av løpet på ca. 65 sek/runde. Dette tidsskjemaet ble holdt i starten, og på rekke og rad bak Buraas de første rundene fulgte Henrik og Sondre. Videre tett fulgt av Zerei Kbrom Mezngi, som løper for Stavanger Friidrettsklubb, og årets to "nye" medlemmer i Team Ingebrigtsen Per Svela og Narve Gilje Nordås. Derfra var det luke ned til resten av feltet.



Fartsholder: Sindre Buraas tok jobben som fartholder fram til midtvei i løpet. Han ble tett fulgt av Henrik Ingebrigtsen, Sondre Nordstad Moen, Zerei Kbrom Mezngi, Per Svela og Narve Gilje Nordås. (Foto: Sylvain Cavatz)



Tusen meter ble passert på ca. 2:42 og 2000 m på 5:27. Buraas ga seg etter ca. 2500 m.



Deretter tok Henrik over. Kbrom Mezngi forsøkte å henge med lengst. 3000 m ble passert på 8.10 med Henrik Ingebrigtsen i tet. Men da han økte farten og la seg på 64 og 63 runder ble han raskt kvitt konkurrentene. 4000 m ble passert på 10:48 min. 61 sekunder på nest siste runde og 58 på siste runde ga en sluttid på 13:19,65 - og kun fire sekunder bak Henrik sin egen pers. Kenyanske Robert Kiprop hadde fram til mandag kveld 13:32 som årsbeste i verden - i en sesong med få konkurranser så langt.



– Det var et bra løp med moderat åpning som gjorde at jeg kunne øke tempoet mot slutten. Kroppen fungerte bra, men jeg har mer inne. Vi tapte nok et par sekunder for mye midtveis, men dette løpsopplegget passer meg bedre enn et internasjonalt løp der det åpnes i et vanvittig tempo og resten av løpet deretter kun handler om å holde hodet over vannet, sa Henrik Ingebrigtsen til NRK etter løpet.



Bak Henrik hadde Narve Gilje Nordås kommet seg opp på 2. plass da en runde gjenstod. Sandnes-løperen, som nå trener sammen med Team Ingebrigtsen kom i mål på 13.33,39 og knuste dermed sin egen pers på 14:08. Mezngi kjempet seg inn til 3. plassen på 13:37,59 foran Per Svela på 13:38,08. Sondre Nordstad Moen måtte nøye seg med 5. plass på 13:42,96, mens Simen Halle kunne glede seg over å komme under 14 minutter for første gang da han passerte målstreken på 13:57,11. Totalt var det 7 mann under 14 minutter.



I korteste laget: Sondre Nordstad Moen måtte nøye seg med 5. plass og 13:42,96 denne kvelden på Bislett. 5000 m ble nok litt i korteste laget for Sondre som nylig løp 25 000 m under Impossible Games og har som mål om å ta rekorden på 1 timesløp senere i år. (Foto: Sylvain Cavatz)



Resultater Heat A

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 247 Henrik Børkja Ingebrigtsen Sandnes IL 13,19,65 2 251 Narve Gilje Nordås Sandnes IL 13,33,39 3 370 Zerei Kbrom Mezngi Stavanger Friidrettsklubb 13,37,59 4 367 Per Svela Ullensaker/Kisa IL Friidrett 13,38,08 5 390 Sondre Nordstad Moen Vidar, Sportsklubben 13,42,96 6 242 Simen Halle Runar, IL 13,57,11 7 234 Abdullahi Dahir Rabi Runar, IL 13,57,21 8 317 Sigurd Ruud Skjeseth Tjalve, IK 14,02,39 9 73 Even Brøndbo Dahl FIK Orion 14,02,67 10 13 Magnus Tuv Myhre Brandbu IF 14,04,23 11 351 Jonatan Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb 14,11,17 12 108 Jacob Boutera Gular, IL 14,12,29 13 147 Eivind Øygard Jølster IL 14,15,41 359 Fredrik Sandvik Ullensaker/Kisa IL Friidrett DNF 389 Sindre Buraas Vidar, Sportsklubben DNF



Resultater for de øvrige heat på 5000 m

Heat: 8

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 287 Trond Ørjan Eide Svorkmo N.O.I. 14,12,74 2 213 Magnus Gjerstad Osterøy IL 14,18,45 3 122 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen Halden IL 14,18,90 4 273 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 14,19,96 5 98 Andreas Iden Gneist,IL 14,20,01 6 270 Ørjan Kjeldsli Stadsbygd IL - Friidrett 14,21,40 7 371 Halfdan-Emil Færø Varegg Fleridrett 14,21,88 8 154 Kristian Tjørnhom Kristiansand Løpeklubb 14,23,18 9 131 Magnus Dewett Herning LK 14,24,57 10 78 Thomas Fremo Fjellørnen IL 14,24,71 11 100 Philip Anders Anthelme Massacand Gneist,IL 14,45,12 315 Senay Amlesom Fissehatsion Tjalve, IK DNS 294 Awet Nftalem Kibrab Tjalve, IK DNS 244 Erik Lomås Salangen IF - Friidrett DNS



Heat: 7

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 57 Eldar Thomassen Fagerbakke Bøler IF 14,39,49 2 164 Petter Johansen Lillehammer IF 14,40,09 3 206 Mathias Moen Oslostudentenes IK 14,45,06 4 368 Petter Myhr Ullensaker/Kisa IL Friidrett 14,47,01 5 99 Erlend Gjerdevik Sørtveit Gneist,IL 14,49,01 6 124 Tedros Gebretensai Haile Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 14,50,43 7 243 Ulrik Grevle Lolland Rygge IL 14,52,79 8 127 Martin Kirkeberg Mørk Hellas, IF 14,53,95 9 135 Erik Tangen Gundersen Idrettslaget Skjalg 14,54,89 10 375 Andreas Myhre Sjurseth Vidar, Sportsklubben 14,56,60 11 109 Johannes Teigland Gular, IL 15,04,64 12 267 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb 15,06,23 13 209 Rune Solli Oslostudentenes IK 15,06,26 14 91 Esten Hansen-Møllerud Hauen Friidrettsklubben Ren-Eng 15,12,01 163 Mikkel Blikstad Thomassen Lillehammer IF DNF



Heat: 6

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 7 John Christian Deighan Asker Sk. Friidrett 14,43,24 2 306 Kristian Pytten Tjalve, IK 14,45,51 3 286 Sverre Solligård Svorkmo N.O.I. 14,47,63 4 204 Markus Borge Harbo Oslostudentenes IK 14,51,46 5 201 Fredrik Morten Sætran Oslostudentenes IK 14,54,88 6 130 Marius Liljeberg Wang Herkules Friidrett 14,57,37 7 110 Matias Andersen Førde Gular, IL 15,00,59 8 198 Eivind Klokkehaug Oslostudentenes IK 15,07,20 9 263 Tord Franke Ulset Selsbakk IF 15,17,72 10 194 Anders Jerpstad Oslostudentenes IK 15,28,80 11 248 Håvard Lalit Øglænd Sandnes IL 15,30,58 271 Thomas Førland Asgautsen Stavanger Friidrettsklubb DNF 281 Markus Kjærner-Semb Strindheim il DNF 300 Henrik Andree Nicolaisen Tjalve, IK DNS



Heat: 4

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 348 Cedrik Bakke Christophersen Tønsberg Friidrettsklubb 15,12,39 2 153 Henrik Marius Laukli Konnerud IL 15,27,46 3 278 Jacob Hystad Stord IL (Allianseidrettslag) 15,28,43 4 126 Erik Nygaard Madsen Haugesund Triathlon Klubb 15,33,96 5 139 Nikolai Magnus Gundersen Idrettslaget Skjalg 15,39,64 6 116 Jens Bjertnæs Hadeland Friidrettsklubb 15,40,57 7 146 August Da Silva Sveen Jotun IL 15,40,66 8 151 Iver Wang Johansen Kjelsås IL 15,41,77 9 29 Karl Jørgen Giercksky Russnes BUL, IL i 15,44,66 10 27 Filip Aleksander Meo BUL, IL i 15,46,93 11 285 Ola Skjølberg Svorkmo N.O.I. 15,57,62 12 152 Ole-Jørgen Knoph Kjelsås IL 16,25,09 182 Mekonen Tekle Abraha Nesodden IF DNS



Heat: 3

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 90 David Stefan Rieger Friidrettsklubben Ren-Eng 15,48,60 2 119 Even Bentzen Løvås Halden IL 15,49,12 3 211 Sondre Fylling Oslostudentenes IK 15,52,43 4 258 Magnus Cato Andersen Sarpsborg IL 15,54,85 5 199 Erlend Berger Oslostudentenes IK 16,03,09 6 11 Magnus Halvorsrud Salberg Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett 16,03,51 7 277 Andreas Grøteide Polden Stord IL (Allianseidrettslag) 16,06,67 8 43 Samuel Hafsahl BUL, IL i 16,07,17 9 177 Jonas Riseth Namdal løpeklubb 16,10,72 10 56 Vegard Lund Røer Bækkelagets SK 16,19,86 11 384 Martin Strand Lindbæck Vidar, Sportsklubben 16,33,26 12 144 Casper Rønning Ivrig IL 16,57,82 13 150 Anton Jensen Kjelsås IL 17,03,54 14 Adrian Stene Olsen BUL, IL i DNF 355 Sebastian Wernersen Tønsberg Friidrettsklubb DNS



Heat: 2

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 180 Habtom Gebremeskel Negash Nesodden IF 16,29,00 2 210 Sean David Monaghan Oslostudentenes IK 16,32,63 3 200 Fredrik Fyksen Lund Oslostudentenes IK 16,34,26 4 378 Filip Osnes-Ringen Vidar, Sportsklubben 16,47,00 5 197 Eivind Heggelund Tørstad Oslostudentenes IK 16,54,02 6 385 Mats Kristoffersen Vidar, Sportsklubben 16,58,99 7 290 John Kristian Finstad Tistedalen FL 17,06,04 8 291 Per Morten Finstad Tistedalen FL 17,11,12 9 260 Marcus Dahl-Rismyhr Sarpsborg IL 17,16,66 379 Fredrik Camilo Halsbog Vidar, Sportsklubben DNF 196 Eirik Husby Dyrset Oslostudentenes IK DNS



Heat: 1

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 212 Ulrik Moen Ødegård Oslostudentenes IK 15,34,24 2 373 Alexander Owren Vidar, Sportsklubben 16,24,89 3 208 Ole Petter Kursetgjerde Schmedling Oslostudentenes IK 16,37,27 4 145 Simen Lilledal Kristiansen Ivrig IL 17,06,92 5 353 Oliver Arntsen Mosand Tønsberg Friidrettsklubb 18,28,11 6 179 Fredrik Rose Nesodden IF 19,30,39 170 Karsten Alexander Gunnulfsen Kopland Modum Friidrettsklubb DNS 189 Knut Lium Nordre Land IL DNS



Hele stevnet ble streamet på Tjalves Facebook-side.



