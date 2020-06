Mandag ettermiddag og kveld ble første dag av Boysen Memorial arrangert på Bislett. Hele kvelden var viet til 5000 m og så mange som 10 heat (ni for menn og ett for kvinner) med totalt 116 deltakere (103 menn og 13 kvinner) som fullførte distansen.



På forhånd var planen at Sigrid Jervell Våg skulle være fartsholder for Vienna Søyland Dahle. Dahle, som har pers på 16:04,73, hadde mål om å løpe under 16 minutter for første gang.



– Det har gått tungt på trening i det siste, så planen min var å være fartsholder for Vienna i 2400 m i et tempo til sluttid 15:50, forklarte Sigrid Jervell Våg til kondis.no etter løpet.



Med Jervell Våg i tet fikk duoen raskt en luke til resten av feltet. Første runde gikk på 75 sekunder, og deretter fulgte runder på 76-77 sekunder.

1000 m ble passert på 3:11 - som med jevn fart ville gitt en sluttid på rett under 16 minutter.



Vienna Søyland Dahle hang på fartsholder Sigrid Jervell Våg lenge, men måtte halvveis i løpet gi luke. (Foto: Sylvain Cavatz)



Jervell Våg holdt klokkejevn fart og passerte 2000 m på 6:22. Dette samtidig som Vienna Dahle viste tendenser til å slippe litt.



– Etter 2000 m følte jeg at det begynte å løsne litt. Jeg var da usikker på om jeg skulle gi meg etter 2400 m, slik planen var, eller om jeg skulle fortsette, kommenterer Jervell Våg.



For oss som så løpet, ser vi at hun en periode midtveis er usikker på om hun skal gi seg, vente på Dahle som hadde gitt en luke eller fortsette til mål.



9:40 ble passeringstid på 3000 m for Jervell Våg som nå hadde fått en luke til Dahle til tross for at tempoet altså hadde blitt litt lavere og nå lå an til en sluttid på rett over istedenfor rett under 16 blank.



– Persen min på bane er 16:18, så da det var fire runder igjen, og jeg så jeg hadde muligheter til å ta persen, bestemte jeg meg for å fullføre, forklarer Sigrid.



4000 m ble passert rett i underkant av 13 minutter etter en runde på 79 sekunder. Luka ned til Vienna Dahle var da blitt på rundt 25-30 meter. En sisterunde på 75 sekunder ga 16.12,11 i vinnertid for Sigrid Jervell Våg som med det fikk en stor opptur etter å ha slitt med tretthetsbrudd i vinter og følt det har gått tungt på trening den siste tiden.



– Det var veldig oppmuntrende å kjenne at jeg kan løpe ordentlig igjen. Målet er å være i form i september, rundt NM. Grunnformen er bra og jeg føler jeg har mye å gå på utover i sesongen, konkluderer Sigrid Jervell Våg som i tidligere mesterskap har vist seg å være grossist av gullmedaljer.



Vienna Dahle kom på 2. plass med 16.14,87, mens Ine Bakken ble nummer tre med 16.30,34.



Totalt var det hele 9 jenter som løp under 17 minutter.



"Fartsholder" Sigrid Jervell Våg spurter inn til ny pers på 5000 m. Bak skimter vi Vienna Søyland Dahle som kom på 2. plass. (Foto: Sylvain Cavatz)



Resultater

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 316 Sigrid Jervell Våg Tjalve, IK 16,12,11 2 141 Vienna Søyland Dahle Idrettslaget Skjalg 16,14,87 3 107 Ine Bakken Gular, IL 16,30,34 4 311 Malin Edland Tjalve, IK 16,36,61 5 239 Mari Roligheten Ruud Runar, IL 16,46,52 6 156 Siren Amelia Seiler Kristiansand Løpeklubb 16,49,68 7 308 Kristine Eikrem Engeset Tjalve, IK 16,53,77 8 376 Anna Marie Nordengen Sirevåg Vidar, Sportsklubben 16,54,72 9 377 Emilie Mo Vidar, Sportsklubben 16,55,17 10 23 Delphine Catherine Poirot BUL, IL i 17,56,35 11 17 Anne Skuggedal Hansen BUL, IL i 18,21,97 12 53 Vilde Obel Vigerust BUL, IL i 18,45,10 13 32 Lone Karin Brochmann BUL, IL i 19,06,97 18 Anniken Johnsen BUL, IL i DNF 235 Andrea Modin Engesæth Runar, IL DNF

Med 16:30,34 ble Ine Bakken tredje jente i mål. (Foto: Sylvain Cavatz)





I sin banedebut på 5000 m klarte Siren Amelia Seiler målet om å løpe under 17 minutter. Hennes sluttid ble 16:49,68. (Foto: Sylvain Cavatz)



Hele stevnet ble streamet på Tjalves Facebook-side.



