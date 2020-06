Med de rådende smittevernsrestriksjonene ble løpet den 29. juni arrangert på samme måte som det første, det vil si som to løp med en time mellom startene, og puljestarter med maksimum 25 på hver start. Det betyr at det også denne gangen ble to resultatlister siden det er to løp, riktignok i samme løyper. De løperne som satset på å vinne måtte starte i det siste løpet kl. 19, men det ble løpt raskt også i starten kl. 18.

Det var varmt og fint løpsvær, med kun antydning til regn, og deltakerne fikk en sommerlig tur i løypen som slynger seg rundt golfbanen i Fana, med Skeievatnet i midten. Deltakerne måtte selv holde styr på traseen og være oppmerksom på veivalget om man skulle løpe 5 eller 10 km. Det var et par løpere som fikk problemer med dette, men stort sett gikk det greit.

På 10 km var det riktignok bare ett løp, med start kl. 19. Har ble det to klare vinnere, i kvinneklassen var Renate Galleberg nesten fem minutter foran de to neste, Ida Sjøstrøm og Lovise Leikvoll. Blant herrene var det en klar seier til Andreas Torsvik foran Anders Stensaker og Christian Raknes.

På 5 km viste det seg at en av Gulars sterke baneløpere, Daniel Jacobsen, kjørte hardt gjennom løypen i den første starten kl. 18 på det som viste seg å bli den aller sterkeste tiden, også bedre enn dem som ble premiert i den senere starten. Riktignok var det bare 3 sekunder ned til vinner av 5 km Daniel Beeder, og han var heller ikke så langt foran nummer 2 og 3, Anders Kjærevik og Leif Kåre Hatlevoll. Men altså ingen premiering til Gular-løperen siden han ikke stilte i den siste starten.



Renate Galleberg var det suverene vinneren på 10 km. Her står hun mellom Ida Sjøstrøm og Lovise Leikvoll.

Resultat 10 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1033 Renate Galleberg NESTTUN K35-39 42:29 2 78 Ida Sjøstrøm BERGEN K20-34 47:10 3 1053 Lovise Leikvoll Bergen Politiidrettslag K20-34 47:24 4 264 Hege Kjærgård Gneist Friidrett K45-49 54:39 5 103 Camilla Røren RÅDAL K40-44 55:37 6 109 Nina Krogstad Bergen Kommune BIL K35-39 57:10 7 1044 Janicke Knudsen EIDSVÅGNESET K55-59 01:05:34 8 106 Gunn Vigdis Myklatun SANDSLI K50-54 01:12:06



I den første starten kl. 18 drar Daniel Jacobsen (1043) til fra start og løper inn til 16:55. Men det var ikke dette løpet som ble premiert.



På 10 km var Andreas Torsvik klart raskest. Her har han fått medalje og gavepremien fra sponsor. Anders Stensaker (t.v) og Christian Raknes har også fått medaljer.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 50 Andreas Torsvik Privat M20-34 34:40 2 1035 Anders Stensaker Dragefjellet Løpeklubb M20-34 36:35 3 171 Christian Raknes RÅDAL M35-39 37:16 4 152 Aleksander Bjorøy Blubbelubb Sportklubb M20-34 37:23 5 371 Kristoff Bjørn Simon Varegg Fleridrett / Varegg-Fjellgeitene M35-39 38:24 6 166 Lars Ottemøller NESTTUN M45-49 39:38 7 199 Kristian Wiland Vange BERGEN M40-44 40:24 8 28 Kjell Skage Gneist / Vassbakk M50-54 40:41 9 291 Morten Seliussen Gneist Friidrett M45-49 40:42 10 1042 Ivar Strandenes Bergen Triathlon Club M35-39 41:27 11 206 Andreas Bjørkhaug Schlumberger (Onesubsea) M40-44 41:47 12 350 Jarle Aadland Tryg M45-49 42:09 13 265 Inge Haukøy Gneist Friidrett M45-49 43:10 14 1022 Jostein Soldal BERGEN M20-34 44:47 15 207 Fredrik Stausland Sbanken M20-34 45:57



Her går den tidligere presidenten i Kondis, Stig A. Vangsnes, i mål på ny personlig årsbeste. Han er godt fornøyd med det.



I front her løper Trond Nymark, vår gode kappgjenger som tok VM-gull på 50 km kappgang i 2009.



En av startpuljene, her skal være maksimum 25 personer. I front ser vi veteranløperen Ivar Andreas Sandø (19) som går inn til den gode tiden 19:26. Han løper i klasse M65-69. Ved siden av ham ser vi Sondre Haukanes (293).



Aurora Knudsen på vei ut fa Fana Stadion. Miriam Holmefjord følger på.





Tre beste kvinner på 5 km: Sølvi Abbedissen, Janne Skare og Lena Tangen.

15 beste kvinner 5 km (start kl. 19)

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 234 Janne Skare FYLLINGSDALEN K35-39 21:40 2 56 Sølvi Abbedissen TERTNES K40-44 22:01 3 243 Lena Tangen Fana IL K1-14 23:38 4 241 Sølvi Nyvoll Tangen Fana IL K40-44 23:39 5 141 Anette Alvær MORVIK K20-34 24:52 6 358 Barbro Engevik Brekke Tryg K20-34 25:16 7 137 Desirée H. Andersson Team Kondis K40-44 25:55 8 357 Anne Elisabeth Haugo Tryg K40-44 25:59 9 158 Kjersti Mjelde RÅDAL K40-44 26:44 10 304 Gunnhild Halvorsen Gneist Friidrett K45-49 27:13 11 123 Olaug Eiksund RÅDAL K40-44 28:30 12 220 Linda Eriksen DXC Technology K40-44 28:44 13 1057 Sigrun Larsen Valderhaug BERGEN K35-39 29:02 14 196 Diana Palkauskaite BERGEN K20-34 29:15 15 248 Marianne Andersen Team Incredibles K40-44 30:32



15 beste kvinner 5 km (start kl. 18)

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 252 Tatiana Thiem LAKSEVÅG K35-39 22:33 2 124 Siv Berg-Johannesen RÅDAL K40-44 24:35 3 122 Anne Varne Equinor K40-44 24:45 4 34 Tone Solholm Blomsterdalen K50-54 26:18 5 208 Katrine Jakobsen Sbanken K20-34 26:24 6 200 Ina Solberg Sbanken K20-34 26:29 7 125 Turid Landsvik BFG Bergen Løpeklubb K65-69 26:36 8 80 Eva Reksten Loddefjordløperne K40-44 26:48 9 154 Hanna-Leena Lammio Almås LAKSEVÅG K40-44 27:02 10 383 Tina Pettersen RÅDAL K20-34 27:23 11 193 Synva Kyte Gneist / Gneist Friidrett K15-19 27:31 12 204 Julie Kuven Sbanken K20-34 27:32 13 79 Elisabeth Gudmestad HJELLESTAD K50-54 27:55 14 368 Aimee Petersen Bergen Kommune Bedriftsidrettslag K45-49 28:12 15 165 Stine Hillesøy BFG Bergen Løpeklubb K50-54 29:25



Premiepallen menn 5 km: Anders Kjærevik, Daniel Beeder og Leif Kåre Hatlevoll.



Daniel Beeder er sønn av Alemayehu Sitotaw som i mange år herjet på toppen av resultatlistene av alle slags gateløp. Og pappa følger ivrig med på sønnen.

15 beste menn 5 km (start kl. 19):

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1039 Daniel Beeder ULSET M20-34 16:58 2 360 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M20-34 17:03 3 233 Leif Kåre Hatlevoll DNB Livsforsikring AS M35-39 17:11 4 202 André Aasen Schlumberger (Onesubsea) M20-34 17:30 5 85 Thomas Schjøtt Hannevig Varegg Fleridrett / Lerøy Seafood M20-34 17:42 6 35 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 17:48 7 1050 Trygve Buanes Viking M40-44 17:54 8 1058 Håvard Berland Equinor BIL M40-44 17:55 9 217 Trond Nymark TIF Viking M40-44 18:33 10 82 Dawid Franek Matvareexpressen M35-39 18:38 11 1056 Trond Vevle DNB M45-49 19:00 12 1038 Kristian Lyssand BERGEN M45-49 19:26 12 19 Ivar Andreas Sandø Head Energy M65-69 19:26 14 261 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M50-54 19:27 15 160 Jørgen Børve Zombieapokalypse Prepteam M20-34 19:32

15 beste menn 5 km (start kl. 18):

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1043 Daniel Jacobsen Gular M20-34 16:55 2 263 Kristoffer Hasund FYLLINGSDALEN M20-34 18:10 3 296 Thomas Ødegaard Gneist Friidrett M45-49 19:34 4 44 Kjetil Kårbø Loddefjordløperne M40-44 20:43 5 262 Hans Christian Bratli Martin Prestegård AS M20-34 20:53 6 37 Tord Andresen Søreide IL M1-14 21:26 7 27 Chris Henrik Eriksen Sbanken M40-44 21:28 8 87 Jindrich Fiedler TE Connectivity Bergen M45-49 21:42 9 1040 Olav Mjaatvedt BERGEN M60-64 22:07 10 198 Marius Birkeland BERGEN M20-34 22:14 11 167 Eldar Andreassen ASK M45-49 22:17 12 45 Christopher Kårbø Laksevåg TIL M1-14 22:33 13 347 Lars Angell Tryg M50-54 22:39 14 60 Sondre Bø Laksevåg TIL M40-44 22:52 15 61 Mathias Bø Laksevåg TIL M1-14 23:14 15 98 Bård Teigland RÅDAL M45-49 23:14



Anders Kjærevik tar topplasseringer i mange ulike løp for tiden, både i terreng- og gateløp. Her blir det andreplass.



Det smaker med drikke på en varm dag etter å ha løpt hardt.



Dominic og Maximilian Almås på vei ut i løypen med pappa Stian Lammio Almås på slep.