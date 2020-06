Tirsdag kveld ble dag 2 av Boysen Memorial arrangert på Bislett. Av "kondisøvelser" var det 800 m som stod på programmet. 5 heat for kvinner og 9 for menn.



A-heatet

Kveldens siste, og raskeste, heat for kvinner ble vunnet av Amalie Sæten på 2.06,14. Første 200 m ble passert på ca. 29 sek av haren Astri Ertzgaard som på det tidspunktet hadde en luke på 5-6 meter ned til nærmeste løper. 400 m ble passert på ca. 63 sekunder. Da med Sigrid Wahlberg i tet, men Sæten på skuldra. Ved 600 m, som ble passert på 1.35, tok Sæten over teten og ble tett fulgt av Wahlberg. Derfra og inn hadde Sæten god kontroll og passerte målstreken på 2.06,14 foran Ingeborg Østgård på 2.06,59. Wahlberg kom på 3. plass med 2.07,37.



Amalie Sæten inn til seier på 800 m. Bak skimter vi Ingeborg Østgård som kom på 2. plass. (Foto: Samuel Hafsahl)​



3. plassen gikk til Sigrid Wahlberg på 2.07,37. (Foto: Samuel Hafsahl)

Heat: A

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 357 Amalie Manshaus Sæten Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,06,14 2 92 Ingeborg Østgård Friidrettsklubben Ren-Eng 2,06,59 3 231 Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg Ranheim IL 2,07,37 4 140 Sara Busic Idrettslaget Skjalg 2,09,55 5 233 Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett 2,09,67 6 307 Kristin Maltun Helland Tjalve, IK 2,09,83 7 388 Pernille Karlsen Antonsen Vidar, Sportsklubben 2,10,38 293 Astri Ayo Lakeri Ertzgaard Tjalve, IK DNF





B-heatet

I kveldens nest raskeste heat ble det av hare Kaitesi Ertzgaard åpnet på 30 sekunder på første 200 meter. Solveig Vråle lå i tet bak og 600 m ble passert på 1.36. Men derfra drar Grethe Tyldum ifra, får luke og vinner på 2.09,64. Nærmest kommer Ina Halle Haugen med 2.09,77, mens Christina Toogood tar 3. plassen på 2.11,38.



Samlet felt halvveis. Bak fartsholder Kaitezi Ertzgaard følger Solveig Vråle (319) og vinner av B-heatet Grethe Tyldum (272). (Foto: Samuel Hafsahl)



Grethe Tyldum vinner B-heatet på 800 m foran Ina Halle Haugen. (Foto: Samuel Hafsahl)





Christina Toogood (til venstre) knep 3. plassen i et spurtoppgjør mot Kristin Otervik (167), Vilde Våge Henriksen (125) og Solveig Vråle (319). (Foto: Samuel Hafsahl)

Heat: B

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 272 Grethe Tyldum Steinkjer Friidrettsklubb 2,09,64 2 237 Ina Halle Haugen Runar, IL 2,09,77 3 245 Christina Maria Toogood Sandnes IL 2,11,38 4 167 Kristin Svendby Otervik Lørenskog Friidrettslag 2,11,52 5 125 Vilde Våge Henriksen Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 2,11,57 6 319 Solveig Cristina Hernandez Vråle Tjalve, IK 2,11,86 7 143 Selma Løchen Engdahl Tjalve, IK 2,12,90 304 Kaitesi Auma Ertzgaard Tjalve, IK DNF



C-heatet

Caroline Fleischer drar allerede fra start rett ifra resten og får straks solid luke til resten av deltakerne. 600 passeres på 1.36 og målstreken passeres på 2.11,50. Nærmest er Maren Halle Haugen som slår Tyrving-jentene Christine Næss og Sigrid Alvik i spurten. Tidene til disse tre ble henholdsvis 2.13,33 - 2.14,08 - 2.14,15.



Caroline Fleischer fikk raskt luke til konkurrentene og løp alene fra start til mål. (Foto: Samuel Hafsahl)





Maren Halle Haugen på vei inn til 2. plass etter en solid avslutning. (Foto: Samuel Hafsahl)



Christine Næss (329) kniper 3. plassen foran lagvenninne i Tyrving IL, Sigrid Alvik med kun 7 hundredeler. (Foto: Samuel Hafsahl)

Heat: C

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 268 Caroline Sophie Røhm Fleischer Ski IL Friidrett 2,11,50 2 238 Maren Halle Haugen Runar, IL 2,13,33 3 329 Christine Næss Tyrving IL 2,14,08 4 342 Sigrid Alvik Tyrving IL 2,14,15 5 84 Anniken Årebrot Fredrikstad IF 2,16,06 6 241 Petronella Tordsdatter Halle Runar, IL 2,16,61 7 364 Josefin Victoria Heier Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,17,15 8 220 Ella Njaastad Skjesol Ranheim IL 2,18,74

Øvrige heat

Heat: D

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 185 Marthe Johanne Hjelmeset Nittedal IL 2,17,17 2 352 Leona Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb 2,17,52 3 328 Bertine Haneberg Tyrving IL 2,20,73 4 259 Maiken Homlung Prøitz Sarpsborg IL 2,21,60 5 115 Tuva Thomassen Fagerbakke Gular, IL 2,22,16



Heat: E

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 30 Kristin Fagerli BUL, IL i 2,20,01 2 289 Line Myrestøl Johansson Sørild FIK 2,22,03 3 168 Ingunn Nilsen Hagen Løten Friidrett 2,27,27 4 22 Cathrine Grønbech BUL, IL i 2,30,20 5 256 Ingrid Elise Kullerud Sarpsborg IL 2,31,74 391 Stella Stavrum Vidar, Sportsklubben DNS



HER kan du se, og kjøpe, flere bilder fra Boysen Memorial



Les reportasje fra mennenes 800 m HER

Les reportasje fra mennenes 5000 m HER

Les reportasje fra kvinnenes 5000 m HER



Komplette resultatlister tirsdag



Hele stevnet ble streamet på Tjalves Facebook-side.



Les forhåndsomtale på kondis.no