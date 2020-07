Forholdene for rask løping var ikke helt perfekte på Stavanger stadion. Banen ligger litt vindutsatt til, og mannen som vant B-heatet, John Nicolaysen, rapporterer om vind opp mot 7 m/sek.

- Det utgjorde nok fort 1-2 sekunder tidstap per runde. Men ellers var det fine forhold med lettskyet vær og temperatur på ca. 15 grader, forteller Nicolaysen. Sjøl hadde han som mål å løpe under 17.30, men sa seg likevel fornøyd med 17.39.

- Det var litt uvant å løpe konkurranse igjen, men det var det nok for de fleste, forteller Nicolaysen som er født i 1967 og løper i klasse 50-54 år.

Raskeste mann på 5000 m var Andreas Penne Nygård. Den tidligere syklisten er fersk som løper, og etter å ha dratt de siste 4 kilometerne passerte han målstreken på 15.26,59. Med mer drahjelp og mindre vind har han nok en atskillig bedre tid inne.

Marie Kloster var raskest av kvinnene med 17.58,83. Dermed klarte hun NM-kravet, som er ei tid under 18.00, på den 39. gebursdagen sin.

800 meteren ble vunnet av Ingrid Kristiansen på 2.14,38 og Salim Bukari på 1.59,70. Her var det også heat for 13- og 14-åringer for både jenter og gutter.

I alt var det tre heat på 5000 m og seks heat på 800 m. Kvinnene løp sammen med mennene i heat 1 på 5000 m. Jenter 14 og gutter 13 løp sammen i et miksheat på 800 m.