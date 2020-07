Også virtuelt blir det deltakerrekord -

272 lyder den nye deltakerrekorden for SpareBank1 Kanthaugenløpet på. Den forrige var på 261. I alt 150 deltakere har vært med i 6 av 6 løp noe som er en solid forbedring fra i fjor. På samme tid i fjor var tallet 66. Beste løpere var Elmer Mulleri Skalle og Oda Bråthen Richenberg, begge LIF.

Bilde fv Helge Leonhardsen, Kjell Søbye, Petter Marum og Roar Mikkelsen - Foto Bente Hamnes

Elmer Mulleri Skalle, Lillehammer IF løp inn på sterke 19:54 og var 46 sekunder foran Oddvin Offigstad, Øyer Tretten IF på andre med Lars Berger 1:22 bak.

Elmer har trent sammen med Lillehammer IF siden januar og synes han har fått mer flyt over treningen som dermed har gitt resultater. Nå satser han på å løpe 10 løp og det å vinne den gjeve prisen best av de 10 som fullfører alle. Han ligger godt an.

Nå satser han på å løpe 10.000 m under 32:00 på Bislett 15. juli for dermed å kvalifisere seg til NM i Friidrett. Det blir årets hovedmål, men det skal ikke gå ut over deltakelse i Sørdalskarusellen.

Elmer liker beste å løpe i felt med startnummer på brystet og tror han vil kunne forbedre tiden sin med kiving i felt. Likevel er han veldig godt fornøyd med å løpe de virtuelle løpene og er overrasket over den gode oppslutningen. Det er et godt alternativ i disse korona-tider. Merkingen av løypene har vært veldig bra og det er fint at den har fått stått hele perioden løpene har vært arrangert. Han har testet løypene før han har løpt på konkurransetid.

De beste mennene

1 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF Aktiv M20-35 19:54.0 2 Oddvin Offigstad Øyer-Tretten IF M30-39 20:40.0 3 Lars BERGER ØYER M40-49 21:16.0 4 Hans Olav Kjøs Såob M40-49 21:22.0 5 Mads Buhaug Øyer-Tretten IF M20-29 21:42.0 6 Kjetil Øygard Fjellfantlauget M30-39 21:54.0 7 Magnus Løndal GBK Lillehammer M30-39 21:57.0 8 Stian Sommerseth Somco M30-39 22:12.0 9 Johannes Haugen Team Turist Elite M20-29 22:12.0 10 Sondre Bolstad Malmvegen Warriors M30-39 22:16.0

Oda Bråten Richenberg, LIF er 14 år og løp på fantastiske 21:18 og hadde god margin til nummer 2 Mille Marie Stolien og nummer 3 Bente Størmer Steira.

De beste kvinnene

1 Oda Bråten Richenberg LIF K12-15 21:18.0 2 Mille Marie Storlien Lillehammer Skiklub K16-19 23:17.0 3 Bente Størmer Steira LILLEHAMMER Aktiv K20-35 23:58.0 4 Iris Tollan Brandhaug Lillehammer Skiklub K12-15 24:13.0 5 Guri Stenseth Kjøs Søre Ål K40-49 26:00.0 6 Kari Lier Ring IL K40-49 26:01.0 7 Andrine Slettum Ruud Gausdal FIK K16-19 26:10.0 8 Hege Skari Lillehammer Skiklub K40-49 26:14.0 9 Ragnhild Haukåen Ringebu-Fåvang Skiklubb K20-29 26:29.0 10 Hanne Bjørnvolden LILLEHAMMER K40-49 26:33.0

Frode Stiansen løp inn til bestetid i klasse M50. Med 4 seire og to andreplasser leder han sin klasse sammenlagt. Han kiver med Geir Strandbakke som har hatt det for vane å vinne klassen sin. Høsten blir avgjørende for hvem av de to som stikker av med klasseseieren sammenlagt. Bente og Anne Srørmer flankerer Cato Visdal Mikalsen. Alle har seks starter på seks løp. Bente og Anne leder hver sin klasse sammenlagt, mens Cato er nummer fire. F.v. Bente Hamnes, Hege Skari, Anne Smidesang og Geir Haugen har alle fullført 6 av 6 løp. Anne leder sin klasse! Karoline Mittet Brøste løp inn til en fjerde plass i varmen og ligger på tredje sammenlagt! Åge Ludvigsen (t.h.) var usikker på om han skulle delta i årets virtuelle løp. Men treningskompis Steinar Brekke for overtalt han og Åge angrer ikke på det. Dagen trasé var nok litt steinete og vanskelig for Åge som fyller 80 år i løpet av året, men han kom seg gjennom.

Det er noen år siden Ola Kjonerud stilte til start i Sørdalskarusellen. Nå er det mest ski som gjelder. Etter påtrykk fra sjefen var det på med joggesko og klar til start. Ola har fullført Sørdalskarusellen 20 ganger, men det er fem år siden sist.

Stian Sommerseth nummer 8 totalt i dag. Han leder klasse M30 sammenlagt med 285 poen og har allerede fullført karusellen. Han hadde tenkt å løpe maraton denne dagen, men da han kom ut av butikken og kjente varmen valgte han i stedet å løpe SpareBank1 Kanthaugenløpen. Det gikk virkelig unna.

SpareBank1 Gudbrandsdals var løypesponsor og med en stor gjeng på Birkebeineren Skistadion. Fv Truls Bjelke, Julie Harlaug Olsen, Pål Harlaug Olsen, Thomas Lund, Anne Berit Solheim, Line Slapgard, Henrik Roland Granseth, Viktoria Nyfløt, Laila Øyberg, Ola Kjonerud og Ragnhild Wiker.

Ingun Nesfeldt: I mål litt over kl 23 igår på andre forsøk (tok til høyre og ikke venstre ved kanalen på første forsøk🙈😂)