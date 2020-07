Dvs. at til sammen over 200 elverumsinger har deltatt i de to like konseptene med hele 132 deltakere hver eneste uke i gjennomsnitt. Vi har tidligere døpt om koronavåren til kondisvåren i Elverum, og med tallene fra sykkelcupen i hånda har vi trygt ordene i behold !



Stemningsbilde fra Beverly Hills alias Møystadbakken etter den siste etappen. (Foto: Tore Bjørn Ringås)

Fra det første rittet med 47 startende smittet interessen raskt, og over 60 stilte i alle de fire påfølgende rittene. I gjennomsnitt har 64 sykliste kjørt ukas Strava-segment på landeveiene rundt omkring i kommunen. Totalt har 90 prøvd seg på konseptet som trygt kan sies å ha slått an i disse eller så magre konkurransetider.



I tillegg til den store sportslige oppslutningen har duoen bak konseptet, Bjørnar Osgjelten og Morten Flobakk, blitt overøst av superlativer for sine kreative og informative sendinger på Facebooksiden til gruppa og gjort TV2's Christian Paasche og Johagn Kaggestad rangen stridig - i alle fall hittil i sykkelsesongen.....



De to sykkelentusiastene har ledet sendinger fra felten i ren Tour de France-stil der de har oppsummert etappene, kommet med morsomheter fra deltakernes Strava-feeder og delt ut premier fra mer enn velvillige lokale samarbeidspartnere. I tillegg har neste ukes løype blitt presentert. Meget proft og morsomt og følge også for de som ikke deltar selv - selv om det aller mest er beregnet for "menigheten" som har vært i sadelen opptil flere ganger i samme løypa.



Morten Flobakk og Bjørnar Osgjelten har fått nesten 100 eleverumsinger ut på landeveien i vår. (Foto: Eva Nodeland)

På toppen av det hele avsluttet de to parhestene på toppen av poenglista etter de fem rittene som hadde poeng i mål for de 20 beste pluss at de ble delt ut bonuspoeng på annonserte pukter ute i løypene.

Seieren i kvinneklassen gikk forøvrig til Emma Risnes, datter til ikke ukjente Solrun Flatås, med Heidi Kjernåsen og Siw Storsveen på de andre pallplassene. Bak Bjørnar Osgjelten og Morten Flobakk kom triatleten Jørn Andersen. Under følger stillingen blant de beste sammenlagt. Etter vårens ubetingede suksess proklamerte duoen i den avsluttende sendingen før sommerferien at det kommer mer, nemlig Strva Cup 2020 - volume 2.



