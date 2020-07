Det ble den løpsfesten som arrangørene hadde lovet på Gneist og Gulars stevne på Fana Stadion i Bergen, der 10 000 meter var hovedattraksjonen. Her var det et meget sterkt felt med 31 løpere til start fordelt over tre heat. I det beste heatet var det Sindre Buraas som hadde fått jobben med å være hare. De som klarte å følge tempoet hans i begynnelsen var Sondre Nordstad Moen, Marius Vedvik, Zerei Kbrom Mezngi, danske Thijs Nijhuis, Kristian Blummenfelt og Gustav Iden. Det ble en liten luke ned til Vetle Bergsvik Thorn, Eivind Øygard, Erik Lomås og Casper Stornes.

Etter hvert måtte Marius Vedvik slippe denne tetgruppen som skallet av løpere i det harde tempoet, inntil det på sisterunden ble et oppgjør mellom Sondre Nordstad Moen og Zerei Kbrom Mezngi. Og da satte Zerei inn en superspurt som raskt gav ham en god luke til Sondre. Tiden 28:24 er ny årsbeste i verden og ny banerekord på Fana Stadion

Sondre Nordstad Moen gikk inn på 28:25, som er 12 sekunder raskere enn han gjorde på 10 000 meter på Bislett i årets Impossible Games, men da fortsatte han da også videre i 15 km til.

Zerei Kbrom Mezngi, som løper for Stavanger Friidrettsklubb, ble norgesmester på 10.000 meter i 2017, men etter dette har vi ikke sett så mye til ham på friidrettsbanen. Han kunne etter løpet fortelle at han hadde vurdert å gi seg med løpingen:

– På et tidspunkt hadde jeg tenkt å stoppe og løpe for å begynne å jobbe, men jeg fikk beskjed fra mine norske venner om at jeg var et veldig stort talent og at jeg måtte fortsette.

Om dagens løp kunne han si:

– Det var litt tøft, jeg var litt redd for Marius og Sondre, men jeg har vært i god form i det siste. Jeg trener nå veldig skikkelig.

Også trener Einar Søndeland i Stavanger Friidrettsklubb kunne bekrefte at Zerei nå får mer oppmerksomhet og et opplegg han kan trives med.

Danske Thijs Nijhuis gikk inn til tredjeplass på 28:39, etterfulgt av triatleten Gustav Iden. Marius Vedvik fulgte på plassen etter ham, mens den neste plasseringen gikk til en annen triatlet Vetle Bergsvik Thorn. Eivind Øygard ble den den syvende løperen under 30 minutter.

Det var annonsert et oppgjør mellom friidretts- og triatlonutøverne på denne distansen, men en av triatlonfavorittene, Kristian Blummenfelt, måtte bryte løpet:

– Jeg fikk en slags lårhøne etter 6 km og den ble verre og verre. Etter 7- 8 km klarte jeg ikke løpe videre. Men rent kardiovaskulært for syre var det helt fint og jeg hadde egentlig gledet meg til den siste langspurten de siste 2000 meterne.

– Dette var flaut, jeg hadde gledet meg til dette. Skaden er rent muskulært og vil nok gå over etter noen dager kanskje.

Marius Vedvik løp inn til tiden 29:05, og vurderte løpet sitt slik:

– Eg følte meg bra første 3 rundene, men så vart det tungt siste halvdel spesielt. Kjempa godt inn, men skulle gjerne løpt godt under 29. Samtidig 3.beste løp i karrieren, og snittet mitt på 10 000 i NM 14, 15, 16, 17, 18 og 19 er rundt 30.00, så eg må jobbe litt med stabiliteten på 10 000, så sånn sett var dagens løp et steg i riktig retning

På stevnet ble det også løpt 5000 meter for mixed klasse og 800 meter i tillegg til 300 hekk og flatt.

Men høydepunktet var det sterke feltet på 10 000 meter, og her var det en god del publikum som laget god stemning og applaus ved passeringene.



Sindre Buraas er superharen som setter farten opp for Marius Vedvik, Zerei Kbrom Mezngi og Sondre Nordstad Moen.

Resultatliste 10 000 meter, alle heat:

Heat Startnr Navn Klubb Tid Plassering heat 2 193 Zerei Kbrom Mezngi Stavanger Friidrettsklubb - Friidrett 28:24,0 1 2 184 Sondre Nordstad Moen Vidar, Sportsklubben - Friidrett 28:25,5 2 2 194 Thijs Nijhuis Danmark - Friidrett 28:39,0 3 2 189 Gustav Iden Norna-Salhus IL - Friidrett 29:01,8 4 2 187 Marius Øyre Vedvik Gular, IL - Friidrett 29:04,7 5 2 183 Vetle Bergsvik Thorn Norna-Salhus IL - Friidrett 29:47,1 6 2 185 Eivind Øygard Jølster IL - Friidrett 29:57,3 7 2 192 Erik Lomås Salangen IF - Friidrett - Friidrett 30:06,2 8 2 191 Casper Nicolai Sagevik Stornes Viking, TIF - Friidrett 30:49,4 9 1 180 Tedros Gebretensai Haile Haugesund Idrettslag Friidrett 31:10,5 1 1 135 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett - Friidrett 31:14,3 2 1 177 Endre Espedal Haugesund Idrettslag Friidrett 31:24,8 3 2 195 Philip Massacand Gneist,IL - Friidrett 31:29,5 10 1 176 Fredrik Torgersen Varegg Fleridrett - Friidrett 31:33,2 4 1 140 Ole Mikal Tørsdal Haugesund Idrettslag Friidrett 31:36,5 5 1 182 Ivar Stefansson Gular, IL - Friidrett 31:39,4 6 1 161 Tomas van den Berg Windheim Gular, IL - Friidrett 31:44,7 7 1 175 Espen Roll Karlsen Gneist,IL - Friidrett 32:25,5 8 1 181 Johannes Thomsen Stord IL (Allianseidrettslag) 32:25,7 9 1 202 Ole Garmann Garmannslund BFG Bergen Løpeklubb 32:26,7 10 1 165 Ken Tony Johansen Gular, IL - Friidrett 32:34,1 11 1 178 Børge Bjørsvik Larsson Varegg Fleridrett - Friidrett 32:51,6 12 1 179 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett - Friidrett 32:58,2 13 3 201 Anders Johnny Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb - Friidrett 33:22,7 1 3 203 Henrik Angermund Varegg Fleridrett - Friidrett 34:09,8 2 3 198 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb - Friidrett 34:10,4 3 3 200 Per Ole Mostrøm Osterøy IL - Friidrett 35:58,9 4 3 199 Stian Kristoffer Moss Gneist,IL - Friidrett 36:03,3 5 3 262 Daniel Fadnes Gular, IL - Friidrett 36:07,7 6 2 188 Kristian Blummenfelt Viking, TIF - Friidrett DNF 2 196 Sindre Buraas Vidar, Sportsklubben - Friidrett DNF



I toppheatet løp de beste norske langdistanse- og triatlonutøverne.



På solsiden av Fana Stadion var det en del publikum som støttet løperne med applaus og heiarop. Her drar Sindre Buraas på Sondre Nordstad Moen, Marius Vedvik, Zerei Kbrom Mezngi, Kristian Blummenfelt og Thijs Nijhuis.



Sondre Nordstad Moen ligger her i rygg på Marius Vedvik. Zerei Kbrom Mezngi sa etter løpet at han fryktet nettopp disse to.



Thijs Nijhuis hadde tatt turen fra Danmark for å konkurrere med de beste norske langdistanseløperne.

Det bli etter hvert en luke ned til Erik Lomås, Eivind Øygard og Vetle Bergsvik Thorn. Men like fullt går det her raskt unna og disse tre kommer inn på tider rundt 30 minutter.





Hare Sindre Buraas har sluppet, Sondre Nordstad Moen har initiativet, Marius Vedvik begynner å slite med tempoet.



Sondre Nordstad Moen drar på, Zerei Kbrom Mezngi følger på, Kristian Blummenfelt sjekker rundetiden.



Løpet blir til slutt en duell mellom mellom Sondre Nordstad Moen og Zerei Kbrom Mezngi.



Zerei Kbrom Mezngi setter inn en superspurt på siste runden og får en del meter til Sondre Nordstad Moen. Trener Einar Søndeland i Stavanger Friidrettsklubb jubler ekstatisk for sin utøver.



I det nest beste heatet var det Tedros Gebretensai Haile som tok initiativet fra start.



Det blir i dette heatet et oppgjør mellom Tedros Gebretensai Haile og Tage Morken Augustson som Tedros vinner. Tredjeplassen i heatet går til triatleten Endre Espedal.



18 år gamle Philip Massacand fra arrangørklubb Gneist får en ensom kamp i det nest beste heatet, men går inn til den glimrende persen 31:29.



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957





Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957





MEDLEMSSAKER: