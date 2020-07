Totalt var det 270 deltakere som stilte til start i Kondisløpene i juni. 78 løp 3 km, 92 på 5 km, mens det var 100 som løp 10 km.

Hanne Vigander vant både kvinneklassen på 5 og 10 kilometer. Vinnerne fikk premie som var sponset av Get Vital. Dette var et par Oofos restitusjonssandaler og en Ultimate Direction løpesekk. Hanne som vant to distanser, får da to par restitusjonssandaler og løpesekker.

– Jeg hadde tenkt å kjøpe meg restitusjonssandaler så det var jo veldig moro å vinne dem, men to par hadde jeg ikke tenkt på, ler Hanne Vigander, og legger til at hun har fått trent godt i vår.

– I koronaperioden har det blitt mindre tid brukt på pendling og det har vært få jobbreiser. Da fikk jeg plutselig mye fritid som jeg kunne bruke til trening. Dette har gjort at jeg har forbedret meg mye og nå perser jeg nesten på hver konkurranse, sier en meget glad vinner.

I vår har hun løpt mye sammen med to kompiser som også hadde meldt seg på Kondisløpet.

– Løpekameratene mine har løpt raskere enn meg, så det hadde vært hyggelig å gitt dem den ene sekken og det ene paret med restitusjonssandaler, sier Hanne.

Her er en oversikt over alle vinnerne:

Vinnerne 3 km

Emil Melting 09.44

Irene Brubakken 12.12

Vinnere av 5 km

Jørn Espen Nilsen 17.16

Hanne Vigander 21.06

Vinnerne av 10 km

Sverre Jensen 37.23

Hanne Vigander 43.44