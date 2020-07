- Det var en del løping. og det gikk litt seigt fysisk. Men det kan ikke ha gått så alt for seint, sa Jørgen Baklid etter målgang på sprinten som var 4. løp av Tour de Oslofjord.

At det ikke gikk «alt for seint» - som Baklid selv uttrykker seg – er resultatlisten det beste bevis på. Her er NTNUI-løperen – som gjør sin første seniorsesong – på toppen, 2 små sekunder foran Audun Heimdal: - Det var godt å få «dyttet» ham ned fra toppen, sa Baklid.

Da siktet han til at Heimdal sto med tre strake seire så langt i Tour de Oslofjord. I dag var Ulrik Astrup Arnesen på 3. best, og NTNUI tok dermed alle tre pallplassene i herrenes seniorklasse på dagens sprint mellom Larvik og Stavern.

På samme måte som Baklid, følte også Halden-løper Jo Shepherd at det «buttet» noe underveis i dag. Men også for henne, var det lite å klage over når en kunne summere til slutt.

Resultatlisten viste at hun var best i dag: - Det føltes litt tungt, og jeg er usikker på et veivalg underveis. Derfor var jeg litt overrasket over å vinne. Men det var moro, sa hun selv.

Og med seier i dag, er det lov å se frem til morgendagens avslutning av Tour de Oslofjord: - Jeg løp ikke o-festivalen i fjor – som gikk i samme terrenget. Men jeg har sett kartet derfra, og gleder meg til i morgen.



I dag var Emma Arnesen og Lone Brochmann nærmest Jo Shepherd, så får vi se hvordan dette blir i morgen når sprint i boligområde blir byttet med krevende mellomdistanse i krevende Vestfold-terreng.

Klare vinnere i juniorklassene

- Jeg har slitt litt på sprint tidligere i år, så jeg hadde veldig bra fokus i dag og er godt fornøyd med måten jeg løste det på, sa Cornelius Bjørk etter dagens sprint – som var 4. løp av Tour de Oslofjord. Løperen fra Sandefjord OK har vist klasse på sprint tidligere – blant annet da han vant NM-gull på knockout sprint i fjor høst – og i dag vant han igjen. Fjorårets vinner av Hovedløpet i H16 på sprint – Brage Takle – var andremann i dag, nesten minuttet bak. Anselm Reichenbach ble nummer 3.

Med seier i dag posisjonerer etter hvert Bjørk seg også før det hele skal avgjøres under siste løp i morgen:

- Det blir spennende, sa dagens mann i yngste juniorklasse for herrer.

Dagens navn i yngste juniorklasse for jenter var definitivt Pia Young Vik:

- Jeg har ikke bommet noe særlig. Det gikk bra, sa løperen fra Nydalens SK nøkternt.

For der hun er nøktern – og beskjeden - utenfor løypen, tar hun for seg når klokka går – og det handler om å komme først fra start til mål. I dag var hun kjappest av samtlige dameløpere:

- Det var godt å få til et bra løp etter to mindre gode på rappen. Jeg håper å få til et nytt bra løp i morgen. I dag var Mille Jægtvik nærmest Pia Young Vik, mens Alva Marika Niklasson og Oda Scheele delte 3. plassen.

En annen som har hatt to mindre bra løp er Henrik Fredriksen Aas, men i dag stemte det igjen for løperen fra Asker SK i eldste juniorklasse for herrer:

- Jeg er litt usikker på noen veivalg på slutten. Men dette var stort sett en sprint for å sjekke løpsfart, kommenterte han etter målgang.Han kunne konstatere at løpsfarten var god, med Isak Jonsson og Sigurd Paulsen Vie som de nærmeste utfordrerne – henholdsvis 4 og 18 sekunder bak:

- Jeg er godt fornøyd med at det stemmer såpass bra fysisk.

Det stemte også for Janne Tjørhom Aasheim i dag:

- Jeg var litt usikker på noen veivalg. I tillegg synes jeg det gikk tungt, men det er tydelig at det er flere som er sliten etter mange løp på rappen, sa hun etter sin seier i eldste juniorklasse for jenter. I morgen blir det mer teknisk orientering på mellomdistanse i Vestmarka like utenfor Larvik sentrum. Der vant hun O-festivalen i fjor:

- Det blir spennende å se om jeg fortsatt behersker terrenget. I dag var hun i hvert fall best, og vant foran Karen Hoel Jomaas og Kristine E Rapp – som delte andreplassen.

Resultater

D 17-18, 2 300 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 12.40,

2) Mille Vasshaug Jægtvik, Konnerud IL, 13.58,

3) Alva Marika Niklasson, Nydalens SK, 14.07,

3) Oda Scheele, Nydalens SK, 14.07.

D 19-20, 2 300 m:

1) Janne Tjørhom Aasheim, Ganddal IL, 14.19,

2) Kristine Eide Rapp, Raumar Orientering, 14.21,

2) Karen Hoel Jomaas, Fossum IF, 14.21,

4) Jenny Baklid, Konnerud IL, 14.26.

D 21-, 2 300 m:

1) Jo Shepherd, Halden SK, 13.20,

2) Emma Arnesen, Byåsen IL, 13.53,

3) Lone Brochmann, Bækkelagets SK, 13.54,

4) Synne Strand, Nydalens SK, 14.03.

H 17-18, 2 980 m:

1) Cornelius Bjørk, Sandefjord OK, 15.07,

2) Brage Takle, Kristiansand OK, 16.04,

3) Anselm Reichenbach, Oppsal Orientering, 16.12,

4) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 16.14.

H 19-20, 2 980 m:

1) Henrik Fredriksen Aas, Asker Skiklubb, 15.00,

2) Isak Jonsson, Nydalens SK, 15.04,

3) Sigurd Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering, 15.18,

4) Niels Christian Hellerud, Halden SK, 15.24.

H 21-, 2 980 m:

1) Jørgen Baklid, NTNUI, 14.18,

2) Audun Heimdal, NTNUI, 14.20,

3) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 14.46,

4) Lukas Liland, Nydalens SK, 14.56.