Koronamilen er den norske versjonen av den svenske suksessen Coronamilen som ble arrangert i mai. Der deltok 9500 personer og det ble samlet inn over 1,1 millioner kroner til Radiohjälpens innsats for risikogrupper under pandemien.



– Overskuddet fra den norske Koronamilen går til Plan Norge og deres dugnad mot korona. Vi håper å kunne motivere så mange som mulig til å komme i form og bidra til denne livsviktige saken. Målet er satt på 5000 deltakere, forteller Anco de Boer som er løpets lokalarrangør i Norge.



I det virtuelle løpet Koronamilen kan du løpe hvor du selv ønsker. Velg mellom distansene 10 km og halvmaraton. Eller ta begge - om du føler for det.

10 km kan deles opp og løpes i flere etapper, mens halvmaraton må løpes i én økt.



Sjekk Koronamilens nettside for påmelding og mer informasjon.



Koronamilens facebook-side



Foreløpig deltakerliste

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957