Til tross for partier med snø i løypen klarte motbakkeeksperten Anita Iversen Lilleskare å slå sin egen løyperekord fra 2018. Hun innrømmet etter løpet at hun nå var ekstra konkurransesugen:

– Det var gøy å endelig få konkurrere i et lengre motbakkeløp! Det er et av de fineste bakkeløpene jeg har deltatt i, men nå har det vært knallfint vær begge gangene og det har jo så klart litt å si for inntrykket! Men en løype som er bratt, teknisk og fin og som passer meg godt.

– Det var litt dårligere forhold i år med en del snøpartier som var «slushete», og derfor ekstra gøy å perse med ett minutt! En veldig fin avslutning i samfunnshuset i Øystese med betasuppe, premieutdeling og hederlig omtale av mange spreke deltakere. Jeg kunne ønske det hadde vært flere slike løp i sommer....

Raskeste herre var en annen motbakkeekspert fra Bergen, Thorbjørn Ludvigsen.

Premiepallene:

Herrer:

1. Thorbjørn T. Ludvigsen

2. Per Christian Grieg

3. Bård Olav Medhus

Kvinner:

1. Anita Iversen Lilleskare på ny verdsrekord!

2. Nora Markhus

3. Målfrid Valdersnes

Breidablik er opprinnelig en steinhytte som ble bygget av Hardangerparet Bjarne og Anne Marit Huse gjennom flere tiår. I fjor åpnet en ny gjestehytte og et toalettanlegg. Anlegget drives av Bergen og Hordaland Turlag.

Resultat kvinner konkurranseklasse:

(Resultatene fra herreklasse foreligger pr. nå ikke i noe brukbart format.)

Resultatliste trimklasse:



Fra starten i Øystese.



Arrangørens tidtakere i aksjon i målområdet ved Breidablik.

