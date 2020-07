Kick-Master Ultra i Drammen ble arrangert for 18. gang søndag 28. juni - for tredje gang i år. Siden mange store ultra- og maratonløp er avlyst denne sesongen, inviterer Kick-Master Tom-Rune Bertelsen opp med flere arrangementer i år enn tidligere. Allerede 26. juli er det klart for 50 km og maraton nok en gang i den raske løypa langs Drammenselva.

- Det var veldig vått med exstremt mye regn, yn og torden. Vannet rant av løperene, men alle bare smilte og var glade der de løp i vanndammene, sa Bertelsen etter løpet. For en gangs skyld stemte værvarselet: Regn 18-20 grader. og høy luftfuktighet.



Kristine Beate Walhovd med raskeste norske løp utendørs på 50 kilometer

Kristine Beate Walhovd (44) fra IL i BUL imponerte med sterk løping i det som noen vil kalle møkkavær. Etter passering maraton på 3:03:41 løp hun inn til 3:39:36 på 50 kilometer. Det holdt til seier både i kvinneklassen og totalt, og tiden er den raskeste registrerte tiden på 50 km utendørs av en norsk kvinne. Det er også foran persen hennes fra Bislett 50K i 2019 da hun løp på 3:41:54.



Kristine i fint driv i regnværet blir heiet på av Esben Hellebø som løp maraton. (Arrangørfoto)

Rita Nordsveen som har rekorden innendørs (3:34:20) har tidligere løpt utendørs (Quatar World Trophy final 2014) på 3:45:21. Antagelig løp Margrethe Løgavlen raskere på første 50 km da hun i 2019 satte norsk og nordisk rekord på 6.timers i 2009, men da ble det ikke notert mellomtider. Snittfarten hennes de seks timene var identisk med farten Kristine hadde i Drammen.

Kristine skriver på facebook:

- Takk for veldig morsomt løp! Det var veldig annerledes å løpe 50 km her enn inne på Bislett. Spesielt var det mye mer vann, men det var egentlig bare bra, for ellers hadde det blitt veldig varmt.

Vi må ta med litt mer om Kristine:

Kristine og mannen Anders vant Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris tidligere i år. Prisen ble overrakt av selveste Kong Harald 4. februar. Professorparet er også opptatt av trening. Får ikke Kristine løpt noen mil i uka, blir hun i dårlig humør, og for Anders er trening, både sammen med – og uten barna, et fast innslag i hverdagen. De har også tro på trening som en av flere ting som påvirker forandringer i hjernen. Les mer om forskeren Kristine Beate Walhovd her: Aldring har ingen alder



Herreklassen på 50 kilometer ble vunnet av Halvor Been fra Rygge IL 3:45:14, etter en maratonpassering på 3:08:00 foran superveteran Lars Christen Dørum på 4:01:20.

Maraton ble vunnet av Neringa Makarskiene og Odd Gunnar Tveit, men begge måtte se seg slått av passeringstidene til ultraløpsvinnerne.



Halvor Been vant herreklassen på 50 kilometer. (Arrangørfoto)



Ragnar Nygård fullførte ultraløp for 105. gang, mest av alle norske. (Arrangørfoto)



Lars Chr Dørum, Odd Gunnar Tveit og Nils Hjelle på premieutdelingen etter løpet. (Arrangørfoto)



Resultater: