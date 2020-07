Dynafit Hardangerjøkulen Ultra - som var et nytt XtremEidfjord-arrangement i fjor- møtte uventet motbør allerede i sitt andre år. Det var derimot ikke Covic19-situasjonen - som har stoppet så mange andre arrangementer - som forårsaket avlysningen.

Arrangøren skriver på facebook (2. juli): "Det er massive mengder snø og vann i løypa, broer har kollapset og på sjekkpunkt Finse er det fortsatt mulig å gå på ski."





Fire dager før avlysningen la arrangøren ut denne meldingen på løpets facebookside: "Bare noen få dager igjen for å registrere deg på Dynafit Hardangerjøkulen Ultra!"

Da var det 90 påmeldt det 95 km lange ultraløpet og ytterligere 33 påmeldte på "kortløypa" 33 km. Men altså, arrangøren innså at det ikke lot seg gjøre å arrangere årets løp. Fjorårets løp var utsolgt med 50 deltagere, i år var det åpner for over dobbelt så mange.

Kondis 2019: Askild Vatnbakk Larsen vant "spurtoppgjør" i Hardangerjøkulen Ultra



Det var betydelig mindre snø i fjorårets løype rundt Hardangerjøkulen. Her ser vi vinneren Askild Vatnbakk Larsen. (Foto: Xtremeidfjord/Kai-Otto Melau)



Maraton (ultra) 5. september

Nå er det bare å håpe at Dynafit Hardangervidda Marathon 5. september kan gå som planlagt. Der er det allerede 261 påmeldte på de to distansene maraton (45 km) og halvmaraton.

