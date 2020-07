Arrangørerne, Sparta Atletik & Løb og Dansk Atletik, ser seg nødt til å avlyse årets halvmaraton i København på grunn av den alvorlige situation med Covid-19, men også på grunn av manglende retningslinjer for større arrangementer i resten av året, skriver arrangøren i en pressemelding i dag.

Avlysningen kommer tre måneder før tusenvis av løpere fra hele verden skulle stilt til start på Øster Allé i København. Pr i dag var det påmeldt 1037 norske løpere.

- Sidste år var et helt fantastisk år for alle, som deltog og vi ved, at aflysningen vil skuffe rigtig mange løbere. Men vi tror ikke på, at det vil være muligt, eller forsvarligt, at sende 25.000 løbere ud i hjertet af København i år, sier administrerende direktør i Sparta Atletik & Løb, Dorte Vibjerg.

2019: 798 norske fullførte København Halvmaraton

2018: Europarekord i København Halvmaraton og sterk innsats av de norske kvinnene

Sondre Nordstad Moen imponerte med å løpe på 1:00:20 i fjorårets løp. (Foto: CPH Half)



Fra og med 2020 er CPH Half en del av den nye, internasjonale løpsserien SuperHalfs sammen med Praha, Valencia, Lisboa og Cardiff. Når København nå avlyser har foreløpig fire av løpene blitt avlyst. Det er nok fare for at det samme skjer med det utsolgte Valencia Half Marathon 25. oktober - på samme dato som det utsatte Barcelona Marathon er berammet.



Avlysningen av årets konkurranse står i skjærende kontrast til 2019, som var rekordenes år. Geoffrey Kamworor satte verdensrekord på tiden 58:01, og arrangørerne kunne for første gang melde om utsolgt løp (25.000 deltagere) og ønske flere tilskuere enn noensinne velkommen til København. Alt pekte i retning av en ny utsolgt konkurranse i år, men slik ble det altså ikke.

- Efter sidste år har den internationale løbescene virkelig fået øjnene op for vores event, og i år var 42 procent af alle tilmeldte fra udlandet, og mange ved ikke, hvordan de står i forhold til transport og overnatning med de nuværende regler. Vi, og deltagerne, kan ikke vente til efter sommerferien på de nye retningslinjer for større arrangementer fra efter august. Derfor ser vi os nødsaget til at aflyse verdens hurtigste halvmaraton, som ellers hvert år tiltrækker tusindvis af turister til København, lyder det fra Dorte Vibjerg.



Virtuelt alternativ

Se også: SuperHalfs virtual Halfmarathon (1. juni - 31. juli)



Påmeldingen til 2021-løpet åpner 1. desember

Arrangørerne åpner påmeldingen til Copenhagen half Marathon 2021 den 1. desember i år.

Les mer her: Copenhagen Hald Marathon 19. september 2021

Fakta om Copenhagen Half Marathon:

Copenhagen Half Marathon ble etablert i 2015, etter at København hadde avviklet et suksessfullt VM i halvmaraton i 2014, og er et samarbeide mellom Sparta Atletik & Løb og Dansk Atletik (det danske friidrettsforbundet).

Siste år var 25.000 løbere fra hele verden påmeldt (23 027 startet), og dermed kunne arrangørerne for første gang melde utsolgt. Løpet var på vei til å bli utsolgt rekordtidlig i 2020.

I 2019 var 27,5 prosent af løperne fra utlandet fordelt over 110 forskjellige nasjoner. I år var tallet langt foran siste år med 42 prosent utenlandske påmeldte.

Geoffrey Kamworor satte verdensrekord på distansen i 2019 med tiden på 58 minutter og et sekund.

Løbet ble i år en del av den internasjonale løpsserien, SuperHalfs, som består av et halvmaraton i fem forskellige byer i Europa: Liboa, Praha, København, Cardiff og Valencia.

Arrangørerne fik prisen “Årets bedste Sportsvent” for arrangementet i 2019 af Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen

Video fra fjorårets løp: