Ukas økt er et samarbeid mellom Løpetrening og Kondis. Denne ukas økt er hentet fra et av Løpetrenings programmer for deg som skal løpe maraton på under 3:15.

Varighet/fakta om økten: ​​​​Ca 3 timer inkludert oppvarming, hovedøkt (12km + 12km + 8km) og nedjogg .

Beskrivelse: Økta er hentet fra treningsuke 17 og er den siste tøffe langturen i treningsprogrammet som går over totalt 20 uker. Målet er å løpe litt raskere for hver del i en tredelt økt, og avslutte langturen (totalt 30 kilometer) i konkurransefart.

Start med 15 minutters rolig jogg før du legger inn 2 x 1 minutt i bra fart. Dette bidrar til å vekke beina.

Deretter skal du løpe 12 kilometer i ca 4:45/km-fart. Ta 1 minutts drikkepause. Fortsett med nye 12 kilometer i 4:40-fart - etterfulgt av 1 minutts drikkepause. Til slutt avslutter du de siste 8 kilometerne i konkurransefart; 4:35-fart.

Etter en tøff økt som denne er det lurt med 10-15 minutters nedjogg.

Et ekstra lite tips i forkant ev en slik økt; klargjør gjerne drikke, sko og løpeklærne dagen i forveien - så er du godt forberedt til økta!





Medlemmer i Kondis får 15 % rabatt på treningsprogram hos Løpetrening.