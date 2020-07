Det er Bergens Tidende som skriver at sportssjef Arild Tveiten i Norges Triatlonforbund nå ser et håp om at Norge kan kvalifisere seg til miksstafetten i OL.

Arild Tveiten la i fjor vekk tanken på å få et norsk lag til miksstafetten i OL, men han har skiftet mening etter at OL ble utsatt i ett år i kombinasjon med at Stine Dale har vist at hun er god nok til å fylle et stafettlag som kan ha et håp om å kvalifisere seg.

I miksstafett i triatlon trenger man to herrer og to kvinner. I 2019 hadde Norge tre herrer i verdenstoppen – Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes – men bare én kvinne på et høyt internasjonalt nivå, nemlig Lotte Miller fra Stavanger.

Det er her Stine Dale kan fylle en rolle. Hun har vist en stor vilje til å nedlegge den treningen som er nødvendig, hun trener da også sammen med de tre triatlon-gutta. På et år har hun forbedret seg med et minutt på 5000-meter. På Gneist-Gular seriestevne den 1. juli løp hun inn til tiden 17:42 på denne distansen og tok en fjerdeplass foran mer spesialiserte løpere.

Stine Dale kommer fra Bergen og ble tatt ut til landslaget i triatlon i fjor. Hun representerer Norna-Salhus IL og Åsane CK.



Stine Dale poserer her sammen med en annen triatlet fra Bergen, Vetle Bergsvik Thorn. Begge to løp på Gneist-Gular seriestevne den 1. juli i Bergen. (Foto: Arne Dag Myking).