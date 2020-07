Borredalen Rundt arrangeres normalt hver tirsdag kl 18:30 i sommerhalvåret. Det er gratis å delta, løypa er 5,6 km lang og går i variert terreng på skogsveier og grus rundt Borredalsvannet i Fredrikstadmarka.



Virtuelt løp

Som alle andre mosjonsløp så langt i 2020 har også Borredalen Rundt måtte gjøre justeringer på grunn av koronapandemien. Borredalen Rundt starter vanligvis i månedsskiftet mars/april - litt avhengig av hvor tidlige våren kommer og snøen forsvinner. På grunn av smittefare ble en så tidlig start ikke aktuelt i år.



Men som et trimtilbud ble folk oppfordret til å løpe gjennom løypa på egenhånd når de selv ønsket, og melde inn tiden sin på facebook-siden til Borredalen Rundt. Altså et "halv-virtuelt" løp. Dette tilbudet er det flere som har benyttet seg av.



Sesongstart 26. mai

Utover i mai lettet myndighetene på restriksjonene for arrangement, og 26. mai ble derfor årets første utgave av Borredalen Rundt arrangert. Siden har løpet blitt arrangert ukentlig på tirsdagene, men fremdeles tilpasset "koronasituasjonen" som arrangøren beskriver på følgende måte på sin nettside:



"Løpet blir arrangert uten fellesstart. Det blir mulig å løpe med start en og en eller inntil tre stykker samtidig mellom kl 18.00 og 18.30. Tidtaking gjøres av hver enkelt deltaker med egen klokke. Det blir en grense på 50 deltakere i løpet. Alle deltakere må overholde avstandskravet på en meter overfor deltakere i løpet og andre som er i løypa. Ved registrering oppgis navn og telefonnummer i tilfelle det i etterkant av løpet blir nødvendig med smittesporing. Det blir fortsatt mulighet til å løpe Borredalen Rundt som virtuelt løp."



7 x Skari den 7. juli

Løpet som ble arrangert i går, tirsdag 7. juli, var årets syvende og hadde totalt 35 deltakere (8 kvinner og 27 menn). Blant disse finner vi syv ved navn Skari. Tidligere langrennsløper Bente Skari hadde nemlig tatt med seg svigerinne Hege Skari med barn på tur og fant Borredalen Rundt som et fint treningstilbud. Så foruten Bente selv finner vi også hennes tre barn, Oda, Filip og Selma, på resultatlista. 13-åringen Oda Skari var raskeste jente med tiden 22:10 i den 5,6 km lange løypa, mens 18-åringen Isak Skari var best blant herrene med 19:02. Bente selv løp på 22:13, rett bak sin datter.



Arrangementets hjemmeside

Facebook-siden til Borredalen Rundt





Start og mål er ved tidtakerbua ved enden av Borredalsvannet. (Foto: arrangøren)





Idylliske Borredalsvannet. (Foto: arrangøren)



